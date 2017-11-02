MLB》敗掉世界大賽 洛杉磯媒體：達比修...！

一位日本球迷在東京街頭看著電視轉播的達比修。(美聯社)

友善列印
中時電子報

萬眾矚目的世界大賽第7戰，道奇先發投手達比修有重演第3戰的慘劇，先發1.2局被打爆，理所當然成為頭號戰犯。《洛杉磯時報》第一時間開砲，達比修「令人難堪」「沒有藉口」的兩場大失敗，讓道奇冠軍夢碎。

這位季中才從遊騎兵轉過來的日籍強投，獲得加州球迷的熱情歡迎，不過換來的卻是心碎的結局。洛城媒體指出，達比修「根本沒給道奇機會」，1.2局就失掉5分，緊急上陣的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)都還撐了4局沒有失分，為何不一開始就讓柯蕭先發？

柯蕭只休了兩天，這不是總教練羅伯茲(Dave Roberts)的錯，因為太空人也依照輪值派出麥卡勒斯(Lance McCullers)，他第3戰已經擊敗達比修1次，這次達比修除了自己之外，很難怪罪其他人。這種情況可能發生在任何投手身上，柯蕭也常在季後賽失手，只不過沒有達比修這麼慘而已。

《洛杉磯時報》指出道奇貪小便宜，7月底用3名潛力新秀向遊騎兵「租」來了達比修，做為奪冠的重要拼圖。達比修確實為道奇摘下兩場季後賽勝利(打贏響尾蛇和小熊)，即使世界大賽第3戰不在狀況內，羅伯茲也沒理由不在第7戰派他上場，因為幫忙奪冠本來就是他來這裡的首要工作。

道奇球迷很悲憤，但他們除了怒喊一聲「達比修.....！」之外也不能怎樣，因為達比修投完之後就脫下球衣成為自由球員。達比修非常愧疚，公開向球迷道歉，並表示他明年願意再回到道奇戴罪立功，但道奇九成不會再簽他，總教練羅伯茲也被他連累成為箭靶，達比修的身價恐怕會因此下跌。

達比修兩場世界大賽合計只投了3.1局，丟掉了9分(自責8分)，讓《洛杉磯時報》不得不感嘆：「只是希望他能投個5局而已很過分嗎。」

(中時電子報)

兩度打爆達比修 太空人教頭公開秘笈

MLB》柯瑞亞助太空人奪冠後 向女… NBA》小牛開季1勝8敗墊底 19年來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。