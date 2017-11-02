MLB》敗掉世界大賽 洛杉磯媒體：達比修...！

2017年11月02日 13:32 中時電子報 盧品青

萬眾矚目的世界大賽第7戰，道奇先發投手達比修有重演第3戰的慘劇，先發1.2局被打爆，理所當然成為頭號戰犯。《洛杉磯時報》第一時間開砲，達比修「令人難堪」「沒有藉口」的兩場大失敗，讓道奇冠軍夢碎。

這位季中才從遊騎兵轉過來的日籍強投，獲得加州球迷的熱情歡迎，不過換來的卻是心碎的結局。洛城媒體指出，達比修「根本沒給道奇機會」，1.2局就失掉5分，緊急上陣的王牌柯蕭(Clayton Kershaw)都還撐了4局沒有失分，為何不一開始就讓柯蕭先發？

柯蕭只休了兩天，這不是總教練羅伯茲(Dave Roberts)的錯，因為太空人也依照輪值派出麥卡勒斯(Lance McCullers)，他第3戰已經擊敗達比修1次，這次達比修除了自己之外，很難怪罪其他人。這種情況可能發生在任何投手身上，柯蕭也常在季後賽失手，只不過沒有達比修這麼慘而已。

《洛杉磯時報》指出道奇貪小便宜，7月底用3名潛力新秀向遊騎兵「租」來了達比修，做為奪冠的重要拼圖。達比修確實為道奇摘下兩場季後賽勝利(打贏響尾蛇和小熊)，即使世界大賽第3戰不在狀況內，羅伯茲也沒理由不在第7戰派他上場，因為幫忙奪冠本來就是他來這裡的首要工作。

道奇球迷很悲憤，但他們除了怒喊一聲「達比修.....！」之外也不能怎樣，因為達比修投完之後就脫下球衣成為自由球員。達比修非常愧疚，公開向球迷道歉，並表示他明年願意再回到道奇戴罪立功，但道奇九成不會再簽他，總教練羅伯茲也被他連累成為箭靶，達比修的身價恐怕會因此下跌。

達比修兩場世界大賽合計只投了3.1局，丟掉了9分(自責8分)，讓《洛杉磯時報》不得不感嘆：「只是希望他能投個5局而已很過分嗎。」

(中時電子報)