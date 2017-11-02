工廠外勞砍殺兩室友後自殘 3人無生命危險

越南籍外勞張男自殘後被送醫急救。（程炳璋翻攝）

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南區發生外勞砍同鄉案件，警方進入現場查看。（程炳璋攝）

台南市南區一家模具工廠中午發生外勞糾紛，3名越南外勞因工作分配不均，張姓嫌犯自覺受委屈，以鉛塊先砸傷阮姓同鄉，再持刀衝至宿舍砍傷另1名阮姓男子，該男腸子外露，他自覺難逃法網，再持刀自殘，脖子、肚子皆有傷痕，3人送醫後無生命危險。張男遭警方依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

39歲張男、44歲阮男與34歲阮男3人為越南籍同鄉，同在南區一家模具工廠上班，原本同鄉在外地工作，彼此情感聯繫，常會互相請喝飲料。但最近這股友情因工作糾紛生變。

張男不滿兩位同事總是把輕鬆的工作先挑走，難作的部分再留給他，他與44歲的阮男2日中午在工廠內先起口角，盛怒的他拿起手邊的鉛塊往對方頭上砸，阮男被砸得頭破血流。

張男一不作二不休，衝到廚房拿起水果刀，再到2樓宿舍找上正在休息的另一位34歲的阮姓同鄉，拿刀捅進對方腹部，被害者血流如注，腸子外露。

張男連傷二人，心想自己犯法可能遭遣返，越想越委屈，竟跑回自己寢室，反鎖房門，拿刀劃脖子與腹部，幸好其他員工發現，將3人全部送醫，急救後皆無生命危險。

張男在醫院內原本不發一語，警方溫言勸慰，他才語氣激動的將自己被占便宜的委屈一股腦兒說出。

警方派員戒護張男，將等他病情穩定後進行偵訊，全案將依照殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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