中選會正副主委提名具親綠色彩 藍營拒絕審查

2017年11月02日 14:02 中時 朱真楷

立法院內政委員會今天審查中選會正、副主委及部分委員人事同意權案，但主委被提名人陳英鈐、副主委陳朝建都被挖出親綠色彩濃厚，加上送審資料連生日都誤植，引發國民黨團不滿，拒絕審查；經朝野協商，延至6日再審。陳英鈐喊冤強調，中選會組織法並無規定不能加入政黨，但他會超越黨派。

目前中選會有6名現任委員，將在本月3日任期屆滿，為補缺額，行政院提名陳英鈐、陳朝建、周志宏、蔡佳泓、許惠峰及林瓊珠為新任委員；其中，陳英鈐、陳朝建並為正、副主委，立院內政委員會並於今日就此人事同意權進行審查。但陳英鈐、陳朝建的黨政色彩，引發在野黨強烈質疑。

國民黨團書記長林為洲指出，陳英鈐曾擔任民進黨中央廉政委員會委員，而陳朝建則擔任過新台灣智庫的研究員，兩人政黨色彩明顯傾綠。因此，此次審查應比照2015年民進黨在野時，要求當時政院提名人揭露財產申報與政黨經歷，屆時立法院再來審查。

國民黨立委李彥秀也強調，陳英鈐與陳朝建不僅不肯揭露過去的政黨資歷，連財產資料也不公開，這是刻意避重就輕。而且，陳朝建出生日期是61年1月25日，但送到立法院審查的資料中，年齡卻記載為61歲，「連生日都誤植，請回去把資料讀清楚再補送進來」。

對於誤植生日的烏龍，內政委員會召委、民進黨立委賴瑞隆解釋，經追查，這是立院紀錄錯誤，算是立院同仁的疏失。

但親民黨立委陳怡潔指出，現任人選的任期明天就要屆滿，行政院卻只用新聞稿告知新的提名人選，程序明顯疏漏。她強調，民進黨是國會多數黨，卻想把人事案變成私函，難怪外界會質疑是在偷渡，呼籲民進黨不能因為執政後又有不同的標準。

面對在野質疑黨政色彩濃厚，陳英鈐回應，現在他已非民進黨廉政委員，且當時民進黨是基於自治，才引進外部專家監督。他也強調，中選會組織法要求超越黨派，但沒有規定不能加入政黨，但他一定會超過黨派，「哪個黨派不重要，重要的是遵守法律行使職權。」

由於在野提出疑義，再經朝野協商後，同意先請被提名人將任職過的黨政職務，與重要基金會相關經歷補送立院後，再於下周一繼續審查。

(中時)