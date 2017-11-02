蔡英文：盼十九大後 大陸一起改善兩岸關係

2017年11月02日 13:51 工商 彭媁琳

總統蔡英文2日在出訪行程中，於索羅門群島舉行媒體茶敘，被問到中共十九大後兩岸關係發展等問題時，蔡英文表示，「期盼十九大之後，中國大陸可以一起來努力，對兩岸關係穩定和改善，一起努力。」

蔡英文目前正在進行「永續南島，攜手共好」太平洋友邦之旅，訪問馬紹爾群島、吐瓦魯和索羅門群島等3個邦交國。

媒體關心，在中共十九大之後，兩岸關係將會有什麼新的發展方向？蔡英文表示，日前她在陸委會主辦的兩岸交流30年研討會中已經進行過相關談話，期盼十九大之後，中國大陸可以一起來努力，對兩岸關係穩定和改善，一起努力。

蔡英文表示，對中國大陸的相關看法，朝善意的方向去解讀，希望雙方在有意願改善雙方現在關係的前提下，秉持善意一起努力。

至於對岸是否釋出善意，蔡英文認為，一個關係維持和平穩定都需要雙方努力，盡我們所能，傳達我們的善意。我們善意不變，承諾不變，也不希望走回對抗的老路，更不會在壓力底下屈服，這是不變的原則。

另外，親民黨主席宋楚瑜即將代表蔡英文前往越南參加今年的APEC領袖會議，媒體詢問，APEC架構是否可能成為兩岸互動的新模式？蔡英文表示:「APEC從1990年代開始，雙方都有派代表團，不同層級代表團，在不同場合都有些互動，我們對這次的期待還是一樣，希望我們的代表團、尤其是我們領袖代表團也能夠跟各國的領袖，還有其他代表團的成員，能夠自然地互動。」

(工商)