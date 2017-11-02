軍民兩用 陸自製無人直升機AV500試飛成功

由中航工業自製、輕型無人直升機AV500日前在甘肅夏河試飛。（圖/搜狐網）

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中時電子報

據大陸澎湃新聞網報導，由中航工業直升機設計研究所自主研發的AV500無人直升機，於日前在海拔高度3,189公尺的甘肅夏河機場進行試飛測驗，為期一週的試驗中，直升機完成地面啟動、自動起降、垂直爬升、空中懸停、懸停回轉、航線飛行、自主返航等多個項目，並在飛行期間，成功爬升至5,006公尺的海拔高度，創造無人直升機的爬升新紀錄。此次試飛落幕後，AV500將移動至海拔更高、約有4,600公尺的青海格爾木機場，測試這款軍民兩用的無人直升機在高原地區效能。

可用於南海補給 陸自製大型貨運無人機AT200

由中航工業研發製造、繼AV200型後新款的無人直升機AV500，機身全長7.3公尺、最大巡航時速約120公里、續航時間可達6-7個小時。可根據不同需求進行加裝微調，最大載重量為100公斤，機身上裝有高清鏡頭、紅外線熱像儀及雷射指示儀，可應用於海事監管、環境監測、搜索救援、航空拍攝等多個民用領域。除此之外，AV500亦可改裝為軍用版本，加掛空對地導彈後，即可成為具有攻擊能力的無人機武器之一。

另一種款式的大陸自製AV500型無人直升機.(圖/環球網)

近年航太科技突飛猛進的大陸，除了這款無人直升機試飛外，上月底也在陝西試飛自製大型貨運無人機AT200，一架最多能載運1.5公噸貨物的無人機，並且能輕易地在簡易跑道、土坡和草地上起飛，未來將可聯手AV500直升機，在陸運不發達、多山的西部高海拔地區，扮演關鍵的運輸媒介。

(中時電子報)

文章來源：國產無人直升機甘肅試飛期間創海拔5000米升限紀錄

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