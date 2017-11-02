首度用蔬菜佈置 2017新社花海下周六登場

2017年11月02日 14:06 中時 楊騰凱

第12屆「新社花海」自11月11日至26日，在台中新社的農委會種苗改良場舉行，本次花海總面積達到31公頃，其中15公頃都是花海景觀，此次更首度採用蔬菜做為布置元素，打造出「可食地景」，希望讓遊客感受蔬菜植物的豐富美麗，推廣食農教育。

新社花海源於2006年，當時種苗改良場研究人員無意間在場區內休耕的農場上灑下一把種子，事後生長成大片花海，吸引了龐大的賞花人潮，「新社花海」從此成為新社的代名詞，不少民眾每年都期待著這一年一度的盛會。

農委會表示，今年花海展區以大型喜鵲裝置藝術為首，配上面積高達15公頃的花海景觀區，遊客將能見到各色波斯菊、百日草、蕎麥、向日葵與太陽麻等草花，以大面積地景方式呈現而出，可感受植物的豐富美麗，其於展出還包括「農業科技成果展」、「文心蘭特展」、「農特產區」與「休閒農業展區」等4大大特色展示攤位區，展示休閒農業區的特色農產與豐富人文。

種苗改良場副場長李美娟指出，今年的新社花海首度用蔬菜做為地景，主辦單位準類萵苣、莧菜、蕎麥等，用不同的顏色搭配打造出層次感，想讓參觀民眾體驗到「吃沙拉」的感覺。今年展出面積31公頃，其實比往年少了些，由於種苗場生產供應金門高粱的高粱種子庫存不足，所以今年撥了約10公頃的面積栽培高粱，使得用地減少。

李美娟表示，儘管總面積減少，但此次花海也和周遭6個農業休閒區合作，將展出面積分散，使得可容納遊客的腹地變大，可望避免過去經常發生的塞車問題。由於新社也是文心蘭的主產地，今年也首度成立文心蘭的主題展館，盼能達到推廣在地產業的效果，另外也將成立農業科技成果展館，呈現種苗場的研究成績。

(中時)