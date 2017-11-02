艋舺商圈店家大改造！內衣店品味歐洲、時尚茶bar嘗青草啤酒？

2017年11月02日 14:09 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

傳統不是「老」！創意包裝也能讓商圈新生、再拚商機！談到「艋舺」，許多人的第一印象莫過於香火鼎沸的「龍山寺」、鄰近夜市與美食！其實艋舺好玩的點可不僅於此！這裡的「大理街」是全台灣第一座成衣銷售批發市場、穿梭巷弄嘗美味漢點與糕餅、青草巷裡喝得到健康自然與芳香！

星巴克艋舺門市所在的林家古宅，建築體受到過去都市計畫限制，本身呈現不規則狀，紅磚外牆透出懷舊氛圍。（本報系資料照）

或許在一般人想法中，「艋舺商圈」不比時尚東區、信義計畫區那麼好逛！然自從林宅星巴克、萬華雙子星、凱達大飯店在這裡陸續開幕，加上北市府近年來推廣的「翻轉西區」計畫有成！近年來鄰近西門町的「艋舺商圈」也成為許多國內、國外觀光客自由行的必玩景點！

萬華剝皮寮。（達志影像／shutterstock提供）

●艋舺商圈傳統店家大改造 顛覆想像轉型變身

在地耕耘已久的傳統店家，也嗅到了這波商機，配合北市府近一年的籌備，許多傳統店家皆有意願參與改造轉型，本次參與的傳統產業在地淵源悠久，各自運用這次機會，要開拓出與以往不同的消費客群。

艋舺商圈內的「華西街夜市」。（達志影像／shutterstock提供）

台北市商業處蔡處長宗雄表示，台北市政府希望振興艋舺，讓商圈從批發型態逐漸出現不同樣態的銷售模式，並發展在地店家品牌特色，除了能輔導在地經營許久的業者轉型外，更能為歷史悠久的服飾、青草與糕餅業者延續下一個一甲子。艋舺有豐厚的人文歷史與匠藝底蘊，實在值得遊客多到這裡走訪挖寶，體驗非純商業氣息的台北產業。以下為台北市商業處介紹的四個創意店家。

艋舺服飾店家改造後「鳳衣美」。（台北市商業處提供）

●「媽媽裝」店家變身小東區、拚輕熟女商機好時尚

過往走在大理街，多是看到各式衣裳一字擺出，寫出超額優惠！然走近「鳳．衣美」卻讓人感到「耳目一新」！明亮寬敞的空間內，高挑模特兒換新裝、簡潔有型時尚穿搭，讓人彷彿置身在時尚東區小店！

鳳衣美老闆向顧客介紹商品。（台北市商業處提供）

鳳．衣美（原名衣美服裝行）搭上這次的店家改造機會，決定跳脫以往擅長的批客經營模式。店主劉鳳儀赴對岸選品，並與當地供應源頭合作，以限量、款式新穎的方式呈現與在地服飾的差異化，店內則呼應艋舺在地人文特質，改以自然風格裝潢陳列，希望一改艋舺「媽媽裝」的刻板印象，為輕熟齡遊客提供一所清新風格選物店。話說「鳳．衣美」改裝後，零售比例營業額增加了，還有許多觀光客在此拍照打卡！店主也歡迎大家來逛街挑衣服，順邊喝杯好茶！

艋舺服飾店家歐芬改造後。（台北市商業處提供）

●「歐芬女內衣」搭Line商機！小花車彷如在歐洲

婆婆媽媽愛穿的內衣可不是大紅大紫堆疊在衣架上，來到「歐芬女內衣」你會看到繽紛小花車內是可愛小褲褲！時尚有型的內衣在燈光下更顯閃耀！這不是在時尚巴黎，而在台北艋舺商圈內！

「歐芬女內衣」內會看到繽紛小花車內是可愛小褲褲！時尚有型的內衣在燈光下更顯閃耀！

「歐芬女內衣」店於民國60年在大理街開店，成為業界知名內衣批發商，第二代傳承衣缽，更因應時代開拓市場。這次與改造團隊合作，除將經營重心轉為零售更跨足電子商務服務，並透過門面改造與品牌詮釋，將女性完美胸型協同英文名稱！首字母e字，呈現濃厚歐洲風情，希望讓每位客人都有更能感受歐芬的用心。為吸引顧客，電家也很e化，只要用Line加入店家為好友，就能以實惠價格買到可愛小褲褲呢！

走進「老濟安」就聞得到濃濃的青草香！溫暖燈光、木頭質感的bar台初看彷彿進入了「時尚酒吧」。

●「老濟安」變身時尚「茶」Bar、「青草啤酒」健康又自然

走進「老濟安」就聞得到濃濃的青草香！溫暖燈光、木頭質感的bar台初看彷彿進入了「時尚酒吧」！然「客倌」可別搞錯！這裡不賣酒，只賣現煮天然又健康的好「茶」！

「老濟安 Healing Herbar」第二代王柏諺發明的「青草啤酒」健康又自然。

原名「老濟安青草店」的「老濟安」將過往倉庫重新裝潢重新大翻身！，店主王榮貴自中學起受家中青草行業薰陶，一點一滴累積青草的浩瀚知識，成年後自然繼承這個行業。透過這次改造機會，與大學畢業的兒子王柏諺共同發想，打造全新「老濟安 Healing Herbar」！工作壓力大，來杯「解壓養生茶」，由魚腥草+金錢薄荷+紅九層塔+紫蘇+桑葉精心調配，還能自己倒茶品芬芳！此外，第二代發明的「青草啤酒」健康又自然，重點喝了不會有「啤酒肚」還能變苗條呢！

傳統餅鋪「二和珍」經過改造，明亮空間讓糕餅更顯美味。

●「二和珍」傳統漢餅！傳承艋舺古早味

談到點心，或許年輕人喜愛是歐風小點，然對老萬華人而言，口感溫醇、吃得到濃郁芳香的「漢餅」是記憶中的味道！到龍山寺拜拜必要帶的辦手禮，婚喪喜慶更要嘗一口「二和珍」的「咖哩魯肉月餅」！印度咖哩搭配豆沙、五香粉和黑豬肉，一口咬下迸出咖哩香氣與黑豬肉鹹甜滋味！

「二和珍」的招牌「咖哩魯肉月餅」。

1945年起，「二和珍」落腳艋舺，當時漢餅市場競爭激烈，在康定路上就有11家左右的漢餅店，店主靠著自行研發的獨門配方，讓烤出來的餅不但有奶油香氣，放冷也保有餅的美味，因此打響知名度，傳承至今。此次與顧問團隊的合作，聚焦店裡招牌漢餅，並以「一祥二和 艋呷香」重新詮釋品牌的特色與在地精神，並設計全新Logo，以兩個象徵圓滿與福氣的圓，協同英文名稱 Double Harmony，象徵雙料的祝福，歡迎老萬華與新人客來「呷香」。

香火鼎沸的龍山寺。（達志影像／shutterstock提供）

●艋舺商圈好好玩！吃喝玩樂、老少皆宜

傳統也能玩出新花樣！趁著秋高氣爽，搭捷運來趟「艋舺商圈」吧！龍山寺求好韻、剝皮聊見證艋舺史、周記肉粥嚐肥嫩紅燒肉，再來夜市觀蛇來試膽！話說台北市大家長柯文哲將於本月4日走訪當地商圈，體驗正在翻轉中的艋舺，市政府亦將於本月11日舉辦玩美基地相關活動，邀請民眾感受不一樣的艋舺氣息，來這裡可翻閱歷史、穿上時尚。

剝皮寮歷史街區。（本報系資料照）

準備好你的相機、帶著一顆放空的心！你會發現「艋舺」不一樣！更多商圈推廣內容歡迎至「台北市商業處」網站及「台北市商業處-猴呷猴七淘in Taipei」FB粉絲團查詢。

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(中時電子報)