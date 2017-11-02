遭黃文玲指控不實爆料 段宜康無罪定讞

2017年11月02日 14:30 中時 林偉信

民進黨立委段宜康，3年前選舉期間在臉書不實爆料，指以無黨籍參選彰化縣長的前台聯立委黃文玲，與國民黨籍候選人林滄敏共用藍營金主，黃憤而提告。刑事部分，一審依違反選罷法將段判刑4月、二審卻認為段有盡合理查證義務，逆轉改判他無罪，案經上訴，最高法院駁回定讞。

民事求償部分，北院認為段的言論侵害黃女的名譽，審酌兩造的經濟狀況及受損害程度，判決段須賠償20萬元，並須在臉書刊登道歉啟事1天。

判決指出，黃文玲在2014年11月參選彰化縣縣長，段宜康當時在臉書上PO文「彰化的選舉真是詭異，一個「前綠營」候選人堅持打到底，而且專以攻擊民進黨魏明谷為職志，這是第一個詭異之處。第二個詭異處，前綠營的黃文玲和國民黨的林滄敏竟然共用一個金主。」

段宜康還在臉書上表示，「上一屆立法院的第一財主，爭取連任時敗給魏明谷的蕭景田，左手撐著黃文玲，右手支持林滄敏。這位蕭大財主最近從農會和農業金庫搬了十幾億！想要幹嘛？法務部、金管會醒醒吧！」

黃女憤而控告段宜康違反選罷法意圖使人不當選及加重誹謗等罪，並求償1000萬元還要登報道歉。刑事部分，檢方偵結後將段起訴，一審依違反選罷法將段宜康判刑4月、可易科罰金，褫奪公權1年，但高院認為，段有盡合理查證義務，逆轉改判他無罪。

黃文玲不服，聲請檢方提上訴，並主張段宜康貼文前，未經合理查證，且所辯查證事實的經過，與常情有違；最高法院審理後認為，段的貼文非全然無據，且事前已經相當查證，未逾越憲法合言論自由的範圍，駁回檢方上訴，判段無罪確定。

(中時)