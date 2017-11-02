被質疑開發程序有問題 張花冠轟陳明文抹黑

嘉義縣長張花冠2日在定期會上批立委陳明文抹黑她。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中時
嘉義縣長張花冠出示台糖公司去年11月分公文，指責是台糖立場轉變，才導致馬稠後2期土地問題。（呂妍庭翻攝）

立委陳明文1日在立法院經濟委員會上，質疑馬稠後工業區2期土地問題還沒解決，嘉義縣政府就遴選出專案管理公司PCM，質疑程序有問題，「縣府是在急什麼？」，此舉讓縣長張花冠大動肝火，2日在定期會上怒轟陳明文在抹黑她，所言非事實，怒批陳明文失職，身為嘉義縣選出來的立委，，竟不為嘉義縣爭取改變台糖公司「只租不售」政策，反而抹黑縣府，「有盡到身為前縣長和立委的責任嗎？」

張花冠在施政報告上突然爆走怒轟陳明文是失職立委，指去年11月原本台糖還行文同意要合作開發，今年3月才突然改口只租不售，陳明文身為嘉義的立委，不替嘉義講話，還來質疑縣府？「你是在質疑什麼？」，「是在抹黑我嗎？」，強調縣府雖選出PCM公司，但至今一毛錢都沒付，絕無每月付款2、300萬元一事。

陳明文事後澄清，他並沒有抹黑張花冠，質詢時也沒提到她的名字，而是就事論事，指當時是在質詢經濟部解決五問題，才會提到馬稠後2期，指縣府和台糖土地還沒有共識，縣府就完成PCM遴選，「那以後1個月2、300萬元就要花下去」，縣府在急什麼？重申身為嘉縣立委，當然希望馬稠後二期早日開發，「我就此開發案質詢有什麼不對？有什麼問題？」

(中時)

蔡英文：盼十九大後 大陸一起改… 石虎實質保育作為 市議員：應讓…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。