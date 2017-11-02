被質疑開發程序有問題 張花冠轟陳明文抹黑

2017年11月02日 14:23 中時 呂妍庭

嘉義縣長張花冠出示台糖公司去年11月分公文，指責是台糖立場轉變，才導致馬稠後2期土地問題。（呂妍庭翻攝）

立委陳明文1日在立法院經濟委員會上，質疑馬稠後工業區2期土地問題還沒解決，嘉義縣政府就遴選出專案管理公司PCM，質疑程序有問題，「縣府是在急什麼？」，此舉讓縣長張花冠大動肝火，2日在定期會上怒轟陳明文在抹黑她，所言非事實，怒批陳明文失職，身為嘉義縣選出來的立委，，竟不為嘉義縣爭取改變台糖公司「只租不售」政策，反而抹黑縣府，「有盡到身為前縣長和立委的責任嗎？」

張花冠在施政報告上突然爆走怒轟陳明文是失職立委，指去年11月原本台糖還行文同意要合作開發，今年3月才突然改口只租不售，陳明文身為嘉義的立委，不替嘉義講話，還來質疑縣府？「你是在質疑什麼？」，「是在抹黑我嗎？」，強調縣府雖選出PCM公司，但至今一毛錢都沒付，絕無每月付款2、300萬元一事。

陳明文事後澄清，他並沒有抹黑張花冠，質詢時也沒提到她的名字，而是就事論事，指當時是在質詢經濟部解決五問題，才會提到馬稠後2期，指縣府和台糖土地還沒有共識，縣府就完成PCM遴選，「那以後1個月2、300萬元就要花下去」，縣府在急什麼？重申身為嘉縣立委，當然希望馬稠後二期早日開發，「我就此開發案質詢有什麼不對？有什麼問題？」

(中時)