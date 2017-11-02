校長邱義源將退休 5公尺巨型木雕創作送嘉大

嘉義大學校長邱義源（右）因獲校友張燕清（左）贈送5公尺原木，大型木雕創作問世。（呂妍庭攝）

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邱義源經常以貓頭鷹做為創作主題，作品也被校友以高價認養。（呂妍庭攝）
邱義源經常以貓頭鷹做為創作主題，作品也被校友以高價認養。（呂妍庭攝）

嘉義大學校長邱義源明年2月退休，本身酷愛雕刻的他，因傑出校友張燕清贊助5公尺原木，展開大型創造的挑戰，因公務繁忙，邱義源只能利用閒暇空檔創作，靠著一把槌子、刀子和鋸子，耗時近1年完成巨型貓頭鷹作品，2日上午邱義源在校慶記者會上，特地把作品送給學校，當成他退休前留給學校最後禮物。

邱義源說自己是苗栗鄉下孩子，從小沒錢買玩具，因住家附近到處是樹木，「要玩自己雕」的環境下，從小無師自通玩木雕，從此開啟他的創作路，尤其進入嘉大後，颱風過後到處都是斷木，成了他創作的材料，而眼睛大大，看起來一臉聰明樣的貓頭鷹更是他經常創作的主題，有3件貓頭鷹作品因校友認養，學校多了上千萬捐款。

1年多前，邱義源想挑戰大型創作，偶然跟跟經營木材產業的張燕清詢問有沒有4、5公尺的大木頭，原以為是閒聊話題，沒想到張燕清真送來長5公尺加拿大松樹原木，花了快1年時間，趕在98年校慶舉行前，貓頭鷹大型創作「NCYU Owl Go」終於亮相，邱義源強調，希望嘉大團隊能跟作品一樣，貓頭鷹揚，同舟共濟，繼續為嘉大未來共同努力。

(中時)

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