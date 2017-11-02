曝蓋達內幕！美中情局公布賓拉登大批私人日記

美國中央情報局公布一批最新曝光的蓋達組織領袖賓拉登影像和重要私人文件。(圖取自美國中情局官網)

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中時電子報

美國中央情報局(CIA)近日公布了一批尚未對外曝光過的賓拉登私人檔案，其中包括重要的日記、影像和宣傳資料等。對於研究恐怖組織蓋達的情報人員而言，不失為很好的材料，也讓美國人更了解恐怖團體的架構內幕。

根據CNN引述長征期刊(Long War Journal)報導，美國中央情報局1日公布一批蓋達組織(al Qaeda)領袖賓拉登(Osama bin Laden)的大量私人文件和影像檔案。這批資料是美國在2011年襲擊賓拉登時搜索出來的私人影像紀錄和個人日記等資料，中情局長蓬佩奧(Mike Pompeo)說，這批檔案提供美國人一窺恐怖組織架構內幕很好的機會，因為其中還包括蓋達未公布的宣傳和策劃文件。

前蓋達組織領導人賓拉登(Osama bin Laden)，圖為1998年資料畫面。(圖/美聯社)
賓拉登之子哈姆薩(Hamza bin Laden)，圖為2001年資料畫面。(圖/美聯社)

美國中情局說，這批檔案包括尚未曝光過的可能損害美國國家利益的文件或是受到版權保護的資料，以及色情檔案和惡意軟體等。另外還包含該組織的其他重要文件，像是賓拉登兒子、恐怖王子哈姆薩(Hamza bin Laden)首張對外公布的成年照片，以及蓋達組織與伊朗之間關係的重要文件，還有在伊拉克叛亂中如何扮演重要角色等文件。

法新社報導則說，美國華盛頓智庫的研究人員有權利優先接觸這批最新公布、解密的檔案資料。

(中時電子報)

文章來源：CIA releases more files it says came from bin Laden raid, including his journal

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