遠航嗆工會 2％會員不能代表98％員工意見

2017年11月02日 15:16 工商 張佩芬

遠東航空剛剛發布新聞指出，成立60週年，雖然歷經各種風險與危難，終於也挺了過來。多年來，甚少發生勞資糾紛，但至今年5月以來，卻接連發生多起爭鋒相對事件，究其原因，是少數幾位偏激空服員組成的工會，僅為個人爭取私利，扭曲事實對公司做出不實的指控。

新聞稿指出，這些空服員不斷對公司予取予求，稍一不從，便使用激烈方式遊行抗議，罵老闆罵公司及詆毀商譽！

遠航指出，他們真的能代表全體遠東航空員工的心聲嗎？遠航共有1200多名員工，參加工會僅20幾位，竟大言不慚的自稱是代表勞工發聲，根本是2％偏激份子為己利益，挾持並影響98％員工的工作士氣，造成人心惶惶。

寡難敵眾，遠航工會轉往民航局陳情。圖：遠航員工提供

「你遊行爭私利，你要特權，難道我不是人！你請假遊行，害我工作加班！」98％遠航善良員工無奈表示。

內勤員工表示：「如果是好工會為了大家的權益，我也會支持啊！但真的只是增加我們的困擾。完全不理解為什麼20人就可以代表所有1200名員工？而且還理直氣壯！他們有詢問過我們的意見嗎？」

地勤員工表示：「好像就只有他們辛苦，空服員一罷工就航班大亂，我們就活該被旅客罵！會鬧的人就有糖吃，我們就要為了她們無理取鬧連續加班，合理嗎？」

空服員表示：「同樣是空服員，她們無故請假罷工，我們就要增加工作時數！」客服處員工表示：「只要她們20幾個人一鬧，航班就要修改，旅客就會來電詢問，電話就接的沒完，還能正常工作嗎？」

員工表示：「聽說這個工會入會費要繳上千元，工會有幫忙做過什麼嗎？只增加他們幾個的利益而已吧！就只會搧動，當別人是傻瓜嗎？」

遠航長官表示：「這幾個小女生才20出頭年紀輕輕，稍一不從就這麼偏激遊行抗議，對公司予取予求，根本不聽指揮，哪家公司敢用這樣的員工？」

遠航員工表示：「沒有人希望每天吵吵鬧鬧，只希望每天安心安穩的工作。」勞資對話應該本於事實好好談，任何疑慮皆可依照正常程序，向單位主管尋求了解，且少數特權分子並不能代表公司所有善良員工，也不能因為這些少數特權分子執意與公司對立，就要求公司護短，工會成員既然在為員工謀取福利，就更應該作為所有員工的榜樣。

遠航管理階層表示絕不容許偏激的少數人，企圖影響多數善良員工的士氣，進而影響飛安、擾亂航班造成上萬旅客權益受損，工會胡鬧事實明顯，已自失立場，更淪為少數人謀取私利的工具，實不可取。

(工商)