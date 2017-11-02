高市電動公車 明年目標達100輛

高雄市議員們參加綠色運具說明會，體驗電動自行車、機車、巴士等電動車輛。（林宏聰攝）

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高雄市議會2日舉辦電動交通運具說明會，業者將電動公車開到現場，供議員們試乘體驗；高市交通局副局長張淑娟表示，目前高雄公車共990輛，其中僅29輛是電動大巴士，比例不高，但已加緊規畫，預計明年目標100臺，比例可達1/10左右。

根據智慧電動車辦公室今年3月統計，全臺有257輛電動大巴士掛牌，數量較多前幾名分別是臺中市48輛、新竹市45輛、桃園市43輛、高雄市27輛、臺南市18輛；今年10月止，高雄共有29輛電動巴士投入載客營運。

張淑娟指出，目前高雄電動巴士比例確實不高，但港都客運已採購53輛，年底到明年初將陸續交車，交通局目標明年總數達到100輛，屆時在全市約1000輛公車中，就會有1/10是電動巴士。

高市議會2日下午進行交通部門業務報告與質詢，稍早先舉行「綠色低碳共享運具說明會」，邀電動車業者力歐新能源公司、見發先進科技公司進行報告，並將各式電動車開到現場，讓議員們上車試乘體驗。

交通部門召集人、議員陳玫娟表示，近年來全球暖化、能源短缺，世人對環保、永續經營日益重視，低碳永續家園是追求目標，希望藉由推動使用低汙染、省能源、至繪化的運輸工具，以達節能減碳目標，而電動車輛採用動力電池取代燃油，正是可以成為綠能低碳的環保運具。

(中時)

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