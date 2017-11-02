想像力無限！台南人劇團「美女與野獸」奇幻登場

台南人劇團改編英國劇作家勞倫斯．博斯威代表作《美女與野獸》，描述美女與野獸同住在玫瑰城堡裡的愛情故事。（台南人劇團提供）

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台南人劇團改編英國劇作家勞倫斯．博斯威代表作《美女與野獸》，描述美女與野獸同住在玫瑰城堡裡的愛情故事。（台南人劇團提供）
台南人劇團改編英國劇作家勞倫斯．博斯威代表作《美女與野獸》，描述美女與野獸同住在玫瑰城堡裡的愛情故事。（台南人劇團提供）

當美女被野獸關在玫瑰城堡裡，要如何逃出這限制自由的牢籠？英國劇作家勞倫斯．博斯威（Laurence Boswell）代表作《美女與野獸》，今年由台南人劇團改編推出中文版，並以雜耍、魔術、皮影戲與歌舞打造奇幻場景，周末在新北市演出。

導演呂柏伸表示，勞倫斯．博斯威版本的《美女與野獸》，和大眾耳熟能詳的「美女與野獸」愛情故事大不相同，「這是劇作家因長年沒能陪伴女兒成長而感到愧疚，特地為女兒而作的親子童話，裡面除了有愛情的成分，還有父親渴望和女兒相處的親情。」

《美女與野獸》描述女主角Beauty原本生長在富裕的家庭，在她5歲時，因爸爸經商失敗而家道中落。某回Beauty因為很想要有一朵美麗的玫瑰花，爸爸只好到野獸的玫瑰城堡摘花給她，沒想到因此得罪野獸，Beauty被迫必須到城堡陪伴野獸，而爸爸為此愧疚不已。

為了表現野獸城堡裡的奇幻景況，呂柏伸安排演員運用雜耍和魔術展現想像力，「像是有一段爸爸進到野獸城堡時，突然聞到食物香氣，看到桌上出現很多美食，食物一盤接著一盤出現的方式，就是由演員們在舞台上此起彼落、相互拋接盤子，非常壯觀，或是城堡裡的玫瑰花，就由演員人手一支玫瑰花，賦予其魔力。」

呂柏伸表示，造型上也有特殊設計，「像是野獸的造型並非猙獰可怕的野獸，而是線條較為柔和的東方龍，城堡裡的僕人，則是一隻活靈活現的鯨魚，也令觀眾驚喜。」

值得一提的是，全劇的音樂與唱詞由金鐘獎作曲家王希文和劇場人趙啟運合作。《美女與野獸》將於11月3日至5日、10日至12日，在新北市淡水雲門劇場演出。

(中時)

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