中市議員爭拓寬神岡堤南路 避免花博交通打結

市議員羅永珍爭取市府拓寬神岡區堤南路，以利舉辦花博通行！（陳世宗攝）

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台中將於2018年舉辦世界花博，市議員羅永珍2日說，她好幾次建議市府將神岡區堤南路一處3.5公尺寬的道路瓶頸予以拓寬，以免花博期間交通打結，但市府相關單位踢皮球，後果請市府自負。副市長張光瑤指出，他將找各相關單位到現場進行會勘，研議開闢方案盡快解決。

羅永珍指出，市府預計在神岡區豐洲二期工業區土地上設置花博臨時停車場，可停五千輛汽車，聯外道路是現有的堤南路。這條堤南路目前很多砂石車在通行，花博期間，除了砂石車還有市府的交通接駁車，加上參觀花博的車輛，未來很可能交通打結，因為這條道路只有五、六米寬。

羅永珍說，未來民眾從后里去豐原花博展區參觀，走堤南路是最近的一條路，但堤南路往豐原方向，在豐洲二期及豐洲一期工業區之間，道路縮小成3.5米寬，這裡平時砂石車通行必須放慢速度才能通過；花博期間，車輛大增，此處勢必成為交通瓶頸，造成大塞車。

羅永珍表示，去年她先找市府經濟發展局，該局說沒錢；再找建設局也說沒錢，接著再找交通局則推說是建設局的權責，市府相關單位互踢皮球，實在讓人失望，花博期間交通打結，後果由市府自負。

羅永珍建議市府，花博豐洲二期臨時停車場聯外引道由現有的八公尺拓寬至十公尺，否則車輛容易回堵，行車也危險；將來花博結束後將此引道留下來繼續使用或重新規劃，以免浪費資源。

(中時)

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