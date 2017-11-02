政大將設國際學院 108年8月招收第一批學生

政大校長周行一宣布將成立「國際學院」，108年8月招收第一批學生。（照片取自政大官網）

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中時

政大校長周行一今天宣布，在現行英語授課環境下，將於107年8月成立「國際學院」，下設國際學士學程，並於108年8月招收第一批40個學生，其中30個是外籍生，另外10個是本國生，本國生以「特殊選才」管道招生。

周行一今天率同政大一級主管與媒體餐敘，他表示，「政大堪稱是國內最國際化的大學」，全校有約1萬6000名學生，其中國際交換及學位生約2500名，加上短期學習，外籍生總數約3300名。此外，政大目前在全球68國有720所姊妹校。

周行一表示，為接軌在地與國際，除已於106學年設立國內第一所「東南亞語言與文化學士學位學程」，未來也將營造無國界跨域的國際學習、全面開設、ETP（英語授課學程）與EDTP（英語授課學位學程）、建置跨領域國際學院三大方針，邁向世界頂尖大學。

政大「東南亞語言與文化學士學位學程」，今年招到17名學生，成為促進台灣與東南亞多元文化交融的學術平台，也是我國「新南向政策」培養東南亞語言師資不可或缺的基地。

周行一說107學年度起，政大各學院均設置ETP或ETDP學程，使政大英語授課專業課程數量，每學年達到400餘門。

此外，政大也將在107年8月成立「國際學院」，並從108年8月招收第一批學生。周行一說，國際學院除了招收我邦交國優秀學生，更將強化東南亞與印度等地的招生力度，以與政府新南向政策結合，使政大國際化發展攀向另一高峰。

(中時)

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