北檢察官林逸群緝毒有功 獲「公務員傑出貢獻獎」

2017年11月02日 15:08 中時 陳志賢

北檢祝賀林逸群獲獎(陳志賢攝)

偵破台灣走私澳洲218公斤古柯鹼的台北地檢署檢察官林逸群，獲選為2017年「公務人員傑出貢獻獎」，林逸群2日表示，能獲得此獎，非常高興，未來會持續努力。

「公務人員傑出貢獻獎」被譽為公務人員最高殊榮，由全國各機關踴躍推薦符合資格的75位公務人員及53組優秀團體參選，歷經6個月的層層嚴選，終於在上月選出6位得獎人及4組得獎團體。12月13日考試院長伍錦霖將親自主持表揚大會。

司法官學院49期結業的林逸群，曾任職花蓮、台北地檢署檢察官，任職花檢期間偵辦花蓮縣議員收受賄賂案，追繳犯罪所得495萬5000元、並偵破花蓮縣南區黑道暴力圍標案等多起重大案件。

另他在偵辦東華大學博士生遭車禍撞成植物人案，以細膩、專業的辦案手法深入追查，將肇事逃逸及涉嫌頂罪的被告起訴，積極為家境不佳之被害人爭取賠償金，終使被害人獲得1190萬元賠償。

此外，林去年底指揮調查局偵破販毒集團以大型鉛酸電池夾藏方式，欲從台灣走私安毒50公斤、古柯鹼218公斤至澳洲案，創下台灣檢調偵破最大宗的古柯鹼走私案。

檢調估計，若毒梟走私成功，粗估可獲126億暴利、上千萬人遭受毒害，林因本案緝毒有功，榮獲行政院頒贈「功在緝毒」獎牌。

(中時)