日本德島劍高校學生二林工商交流 菜市場體驗叫賣

日本德島劍高校師生到二林菜市場叫賣他們從家鄉 帶來的特產。（鐘武達攝）

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日本 德島劍高校學生體驗街頭叫賣，二林仁和宮主委彭順週也忍不掏錢捧場。（鐘武達攝）
德島劍高校學生介紹當地手高作特產葉形餅乾與米瑪拉辣椒。（鐘武達攝）

喔伊西伊！日本德島縣劍高等學校師生，2日造訪台灣姐妹校二林工商，這群來自日本的學生，還帶著家鄉特產到二林仁和宮媽祖廟附近的菜市場體驗叫賣，兩校的孩子透過互動認識彼此的文化，並強化人際關係與學習語文的興趣。

二林工商與日本德島劍高校是在2年前締結2年的短期姐妹校盟約，經過往來交流與考驗，雙方都相當肯定對方，為此這次劍高校師生再度來訪，將締約成為永遠的姐妹校。

德島劍高校4名老師帶著8名學生，2日上午先到二林鎮菜市場體驗台灣鄉村的民情與文化，同時叫賣從家鄉帶來的手作「米瑪拉辣椒」與「葉形餅乾」，一旁二林工商的孩子也幫忙促銷，包括仁和宮主委彭順週與路過的婆婆媽媽都好奇圍觀，還紛紛掏錢說想「吃吃看」。

第2次來台交流的劍高校學生岡本啟志說，台灣人親切又隨和，「我很愛台灣！」佐藤奈美是第1次到台灣，她說，「這裡是非常有活力的地方，非常喜歡」。

結束叫賣體驗，劍高校師生回到二林工商校園接受熱情歡迎，雙方完成交換禮物並簽約後，2校學生開始展開交流與互動，現場台、日學生彼此自我介紹，大家都希望變成好朋友。

二林工商校長鄭玉珠表示，和世界做朋友是我國推動國際教育旅行的目的，該校從2010年起推動日本教育旅行交流，除了讓學生增廣見聞，更期待能學習理解與包容文化差異，進而使學生在人格、文化、生命等各面向均衡發展，培養學生成為具國際視野的文化人。

(中時)

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