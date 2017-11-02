警官騎人行道吃罰單 擺官威施壓警員「叫所長來!」

2017年11月02日 15:10 中時電子報 張達智

爆料公社影片《好大的官威，只為600元罰單》

中和某派出所疑似發生巡官欺壓基層員警狀況，一名自稱交通組陳巡官的男子，因在人行道上騎機車，遭員警攔下準備開單，他不但斥責員警「竟然敢這樣子查我」，還打電話叫來派出所所長，一旁民眾看不下去，全程錄影，還貼上網，讓大家都看看這位巡官的「官威」。

《爆料公社》貼出一則社員匿名爆料，標題為《好大的官威，只為600元罰單》，指10月30日晚間18：10，新北市中和區中山路三段170巷口，一名男子不配合違規攔查，自稱是交通組陳巡官，沒帶證件還斥責員警「你竟然敢這樣子查我」，並打到勤務中心查詢該員警姓名，打電話請所長或副座來現場，員警遭長官打壓罰單開不成，回所裡該名巡官已坐著等，對此員警教育一番當眾洗臉。最後當然⋯⋯基層員警還要道歉陪不是。

「陳巡官」邊抱怨邊打電話到派出所。（截自《爆料公社》影片）

「陳巡官」打電話到派出所找所長。（截自《爆料公社》影片）

社員並提供一段6分10秒的影片，影片一開始，員警要求帶著安全帽的男子提供身份證字號，該男子表示「我叫你們副座打給你，我是交通組陳巡官，你竟然敢這樣子查我！」。

接著「陳巡官」疑似打電話到派出所說「你們所長在嗎？」、「請他來現場好了」，並繼續與員警爭論。

「陳巡官」」向所長抱怨。（截自《爆料公社》影片）

影片中段，字幕打上「陳巡官」騎車走了，錄影民眾跟著他繞了一圈回到現場，此時派出所所長抵達現場，「陳巡官」向所長抱怨「第一次值勤對我這麼兇ㄟ」。所長還拜託民眾不要再錄影了。

影片貼出短短2小時，就有18萬人次瀏覽，留言1400多則，網友一片倒撻伐「陳巡官」與長官施壓歪風。

《中和分局：中和一定強》臉書粉絲專頁緊急在這則貼文留言貼出中和分局說明稿：

一、首先本分局對本案當日員警執勤認真表示肯定及支持。經查本分局交通組陳姓巡官於106年10月30日17時30分許，因身體不適，騎乘機車行經中和區中山路3段170巷口附近就醫，適逢上下班交通尖峰時間，貪圖一時方便，行駛人行道，遭員警攔查，雙方對違規認知落差，陳姓巡官於現場致電該所正副所長，致執勤員警認為有長官施壓之嫌。

二、經查陳員106年7月調派本分局服務，初任巡官職務，確有違反道路交通管理處罰條例第45條，本分局依法予以告發；另言行失當部分，依警察人員獎懲標準規定究責。

三、本分局將利用各種集（機）會加強教育所屬員警，注意言行舉止及遵守相關法律規定。

不過網友對中和分局的說明不買單，表示「我們要的是看到如何保障基層員警，以及該員警後續工作上是否穩定正常不受刁難，不是這種打官腔」、「千萬別避重就輕，或者又另找方式秋後算帳」、「既然公開了，那懲處結果，到時候記得也要報告來爆料公社唷...」。

(中時電子報)