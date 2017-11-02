柯以柔淪老公心中「第三順位」 還考慮不離婚關鍵在⋯

2017年11月02日 15:08 中時電子報 吳品瑤

女星柯以柔嫁給廚師老公郭宗坤，6年來生了3個孩子，沒想到如今爆出外遇婚變，郭宗坤疑跟店員M女過從甚密，不但一起出國，還在工作後一前一後回到店樓上女方住處同住，柯以柔因此帶媽理論前往理論，兩人婚姻岌岌可危，柯以柔經紀人也坦言她身心崩潰全面停工，然雖外界多勸她「放生」，然因為某個理由，讓本想離婚砍掉重練的她，非常猶豫。

柯以柔本身婚後仍持續工作，善於理財投資，如今汐科站價值1500萬的新房也是她自己買的，柯宗坤沒出錢，也因為老公經濟狀況不好，柯以柔才會要求簽財產分離書，據《鏡周刊》報導，經濟獨立的柯以柔，其實大可直接拋開郭宗坤，然3個孩子卻是夫妻倆離不離婚考量的重要關鍵，柯以柔不知該不該讓小孩在單親家庭長大，也是夫妻倆目前唯一的羈絆。

據悉，目前3個小孩分別是5歲、2歲及2歲，年齡尚幼，而郭宗坤在孩子成長過程中經常缺席，還藉工作忙碌鬧「腥聞」，是柯以柔最無法接受的事情，而媒體求證郭宗坤，他則一邊以睡在樓梯或頂樓解釋之，同時一邊護著M女，先說不希望報導傷害到她，二說不要傷害到店裡，最後才說「也害到以柔」造成夫妻之間的傷害，柯以柔儼然淪為郭宗坤心目中的第三順位。

而柯以柔友人爆料，其實M女跟在郭宗坤身旁工作已經2年左右，柯以柔早從旁人耳中聽到一些耳語，覺得兩人怪怪的，諸如一起出國還睡同間房、M女自在進出柯家拿東西等，甚至郭宗坤動不動就小題大作，不僅導致分居，更多次要脅離婚，而婚變事件爆發後，網友幾乎一面倒支持柯以柔離婚，紛紛到她臉書留言給她打氣，狠批郭宗坤，也連帶影響餐廳名聲，今天「味留一升庵」也是關店的狀態。

(中時電子報)