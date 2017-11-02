1962年中印戰爭秘辛：三棱刺V.S反曲刀

解放軍56式半自動步槍的標配「三棱刺刀」。(鳳凰新聞)

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中時電子報
廓爾喀部隊的標配是被稱作廓爾喀軍刀的反曲彎刀。(鳳凰新聞)

上世紀60年代曾發生著名的中印邊境戰爭，當時印度派出被稱為「最強僱傭兵」的廓爾喀部隊與中共解放軍正面交鋒。然而，這支廓爾喀部隊最終卻不敵解放軍，究其關鍵在於中方擁有更具殺傷力的武器「三棱刺刀」。

據香港《鳳凰新聞》報導，廓爾喀部隊曾是英國駐印軍的一部份，他們由尼泊爾山區的廓爾喀、古隆人、錫客人選拔組成，多為蒙古人種，他們配備被稱作廓爾喀軍刀的反曲彎刀，這種被世界公認最符合力學原理的反曲刀令敵人聞風喪膽，在碰上解放軍之前幾乎不曾有過對手。

1962年發生中印邊境戰爭，印度派出廓爾喀部隊當先鋒，該部隊使用標準的二戰時期名槍－李恩菲爾德步槍，精準射程約在400到600公尺；另一方面，中共解放軍步兵使用的槍械是56式半自動步槍，這種步槍的特色就在於其上端可裝置三棱刺刀。

戰場上，廓爾喀部隊與解放軍正面碰撞，當時的解放軍才經過韓戰洗禮沒多久，正處在巔峰狀態，雙方由遠距槍戰逐漸演變為近戰，後來就成為了反曲彎刀與三棱刺刀的對決。事實驗證，在解放軍刺刀近戰威力面前，反曲刀被徹底挑翻！

仔細探究三棱刺，其特殊的剖面結構與金屬磷化表面處理，被此刀扎中後傷口極難癒合；一般在刺入人體後，通過血槽迅速將空氣引入，空氣在體內形成空氣栓阻塞住血管，只需刺入人體任何部位8公分左右就可使敵手即刻斃命，而且在消除負壓的體腔內將刺拔出，毫不費力。

(中時電子報)

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