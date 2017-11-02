彰化縣50家重量級業者 赴美參加汽車零件暨改裝車配展

彰化縣長魏明谷率團，彰化縣50家重量級業者赴美參加全球汽車零件暨改裝車配展。（彰化縣政府提供）

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彰化縣長魏明谷率團，彰化縣50家重量級業者赴美參加全球汽車零件暨改裝車配展。（彰化縣政府提供）
彰化縣長魏明谷率團，彰化縣50家重量級業者赴美參加全球汽車零件暨改裝車配展。（彰化縣政府提供）

全球汽車零件暨改裝車配件展，1日在美國拉斯維加斯盛大揭幕，彰化縣長魏明谷縣長帶領的彰化參展團，共50餘家縣內重量級廠商也完成佈展，向全球客戶展示拚經濟、搶訂單的氣勢。

魏明谷這次率招商團訪美，到每個參展廠商一攤一攤的巡視並加油打氣。魏明谷說，汽車零組件也是彰化的特色企業，世界電動車龍頭特斯拉汽車的四成零組件都是來自彰化縣，還有，車燈零件、車輛偵測系統、車輛電子設備以及各式標準輪胎，都位居世界水準之列。

魏明谷說，彰化縣是全台灣第4大的工業縣，也是汽車零組件的生產重地，這次來到美國參展的彰化廠商，都在國際遠近馳名，特別前來為50多家參展廠商加油打氣，希望能對這些產業的發展有所助益，拚經濟搶訂單。

彰化縣工業會理事長郭永斌表示，期望藉由看展學習國外經驗，鼓勵國內場商到美國來參展。與德國法蘭克福汽配展、法國巴黎汽配展並稱為「世界三大汽配展」，汽車零配件是彰化產業的大宗，也是我們彰化產業的驕傲。

在這次的AAPEX展的參展商中，光彰化就佔50多家，品秀科技更是連續8年都用中華民國的國旗在展場來主打產品為台灣製造，雖每年都有中國業者去抗議，但品秀覺得國旗就是代表中華民國台灣，就算被抗議還是要照用，2015年更是用「台灣精神、世界第一」的標語被網友讚為「台灣之光」，身為彰化縣的大家長，魏縣長特別率團到美國聲援支持彰化所有的廠商，大家都是彰化之光，都是台灣的驕傲。

(中時)

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