慶富案聯貸一銀5大缺失 施俊吉：49億流向5可疑人頭戶

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行政院副院長施俊吉今（2）日下午3點召開獵雷艦專案報告，點出國防部、一銀、高層施壓三大方向的缺失。施表示，慶富聯貸金額49億元分別流向5個可疑的人頭戶，且又有13億元匯回慶富關係人，檢調將進一步追查；同時證實前總統馬英九確實曾「關切」慶富案。

施俊吉說，一銀娛貸款時授信、徵信、管理有不當之處，有五大缺失，沒有卻評估慶富的資金缺口及還款能力，以致聯貸案核准一年後就發生重大違約；根據聯貸合約，慶富須於106年前增資40億元，但一銀沒有要求相關增資計畫，一銀沒有確實評估慶富的造艦履約能力。

施俊吉強調，一銀也沒有查證相關交易的真實性就撥款，顯有缺失，且聯貸金額49.33億，流向五家可疑的人頭戶，分別在香港、澳門、新加坡，又有13億元從國外匯款回來，而且是匯款到慶富相關企業或關係人的帳戶，包含關係企業的水產公司等，檢調都會進一步追查。

施俊吉也證實，前總統馬英九任內104年9月1日，總統府確實曾發函給行政院秘書長，並檢附慶富的陳情信，要求「所陳事項，請卓處逕復，並副知本府。」

行政院政委羅秉成表示，國防部未確保慶富有相當財力足夠承購本採購案，且大幅放寬投標廠商的財力資格，從招標標的金額10分之1，約35.3億元，放寬至200分之1，約1.8億元，慶富投標時資本額僅有5.3億元，與招標標預算金額10分隻1相差7倍之多，再者，國防部沒有相當的配套措施嚴格審查頭標廠商。

(工商)

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