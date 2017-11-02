勞基法修法林美珠告假 李彥秀轟「別當神隱少女」

2017年11月02日 15:35 中時 洪安怡 、 姚志平

立法院衛環委員會2日邀請勞動部等針對「一例一休」修法專案報告，勞動部次長廖蕙芳（左起）、經濟部次長王美花、交通部次長范植谷、衛福部次長呂寶靜出席備詢。（姚志平攝）

立法院衛環委員會2日邀請勞動部等針對「一例一休」修法專案報告，勞動部長林美珠請假，由次長廖蕙芳（如圖）代打上陣。（姚志平攝）

立法院衛環委員會2日邀請勞動部等針對「一例一休」修法專案報告，勞動部長林美珠請假，由次長廖蕙芳（如圖）代打上陣。（姚志平攝）

立法院衛環委員會2日邀請勞動部等針對「一例一休」修法專案報告，勞動部長林美珠請假，由次長廖蕙芳代打上陣，國民黨立委李彥秀（如圖）抨擊，部長真的很奇怪，一例一休後續處理，是「在當神隱少女嗎？」（姚志平攝）

立委蔣萬安痛批這版本讓勞工可全面開放連上12天班，根本不管勞工死活，「你要勞工累死啊！」（姚志平攝）

勞動部日前公布《勞基法》修法草案，並於今（2）日至立法院衛環委員會進行報告，不少立委提及，勞動部以工會與勞資協商作為防堵過勞機制，但台灣企業工會組織率僅6％，配套形同虛設。立委李彥秀更批評，勞動部長林美珠告假，難道是不敢面對立法院的檢視嗎，「請部長不要再當神隱少女」。

今日勞動部次長廖蕙芳，連同衛福部次長呂寶靜、交通部次長范植谷，針對本次修法中鬆綁七休一、調高延長工時上限、輪班間隔時間調整等3大議題進行說明與建議。

呂寶靜指出，輪班間隔11小時規定，將影響偏鄉地區醫院人力調度，因此希望維持間隔8小時；范植谷則說，7休1規定的3種例外情形尤有不足，加上海運產業全年無休，港口作業人員常處於待工狀態，希望能調高加班工時上限。

李彥秀拿出數據，全台僅1098個工會，組織率僅6％，團體協約僅690份，召開勞資會議的公司也只有6萬6003家，但全台有高達140萬家中小企業，試問，剩餘的94％勞工要如何捍衛自己的權益？現在總統蔡英文出國了，勞動部長林美珠又請假，「請部長不要再當神隱少女，醜媳婦還是要見公婆」。

立委陳宜民則質疑，鄰近國家國定假日都比台灣多，如韓國有16天，日本有17天，我國當初修法拿掉7天國假，現在7天假何去何從，要不要還給勞工？「就是一場遊戲一場空」，立委周陳秀霞批評，這次修法沒看到資方讓步，只看到政府把勞工權益犧牲了。

立委蔣萬安說，看到修法草案簡直「嚇傻了」，7休1的規定過去僅用函示處理，現在大剌剌寫入母法條文，然後用例外案例來搪塞，但例外就是將壓力丟給工會，工會組織率過低，例外就變原則，這次的修法完全是為資方大開後門，「哪一點是為了勞工好」。廖蕙芳回應，本次修法有甲、乙兩案，目前還在蒐集各方意見當中。

(中時)