經血抹背包 美白人女大生噁整黑人室友被捕

2017年11月02日 15:32 中時電子報 郭美孜

被惡整的女大生羅(Chennel Rowe)。(圖取自推特)

美國康乃狄克州哈特福德大學(University of Hartford)一名18歲的白人女大學生布里安娜‧R‧博初(Brianna R. Brochu)因在黑人室友的個人用品上抹經血等髒污，還在網路上炫耀而遭到逮捕。

警方以第三級毀損財物罪以及第二級妨害治安的罪名將博初起訴，博初已承認她舔了黑人室友的餐具、並將經血抹在她的背包上。

受害者香奈‧羅(Chennel Rowe)說，她過去幾個月來喉嚨出現無法解釋的劇痛、無法入睡，最後她幾乎失聲只能輕聲說話。這起事件是發生在她在學校的安排之下，在8月底時住進和博初同一個間的宿舍之後。

她說在入住後博初都忽視她，讓她覺得在房間裡自己活像個鬼，但在身體不適到最後她決定換房，在她搬東西時遇到博初，她突然問：「你要搬家了嗎?」，羅發現她回答是後就，博初拿出手機開始打字。後來有人才給她看博初在自己的Instagram上貼文和發影片，詳述自己是怎麼惡搞羅的個人物品。

博初在IG上發文說：「終於辦到了，呦女孩擺脫了她的室友。在1又1/2個月的對她的椰子油吐口水、在她的乳霜裡放發霉蛤蠣沾醬、把用過的衛生棉條抹在她背包上、把她的牙刷放在太陽照不到的地方，還有等等更多後，我終於可以跟牙買加芭比娃娃說再見。」在事件曝光後，她已經把這條貼文刪掉。羅也看到她在IG上放影片，顯示她打開羅的椰子油。

這些貼文廣為流傳，最後才被羅的友人看到。羅看到後立即向公共衛生部門舉發，最後警察也介入並立案。一開始大學還跟羅說，這件事可能會沒有下文，10月18日羅還被要求簽下一份同意書，保證不跟博初有任何接觸。羅說學校還威脅她若公開討論這件事，就要將她逐出學校。羅對此感到非常挫敗，因此周一她上傳了一段影片到臉書上講述這件、她說「如同電影情節」的事，立即就在社群媒體上被瘋傳、也在學校造成轟動。

許多人都質疑博初的動機是種族仇恨，雖然警方未以此罪起訴博初，但校長Greg Woodward承認的確會被指控是種族歧視。他發表聲明指出他了解大家的憤怒和挫折，種族歧視、偏見、霸凌等各種陋習在這個校園不會被容忍，他宣誓將盡可能和社群合作解決這個問題。

(中時電子報)