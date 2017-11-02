身價大PK！印度團結像打敗陸關羽像 自由女神排第三

團結像（見圖）是以印度首任副總理和內政部長巴特爾（Vallabhbhai Patel）為本，他有「印度鐵人」(Iron Man of India)之稱，在印度獨立初期，曾力勸許多土邦併入，對印度統一貢獻卓著。而雕像竣工後高182米，將成為全球最高的雕像。（圖/印度團結像官網）

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中時電子報
中國關公青銅像是目前世界最大的雕像，重達1200噸，不過即將被印度的團結像超越。圖為關公青銅像2016年6月在湖北荊州亮相的畫面。（圖/中新社）

美國國力世界第一，但要是比起當地馳名全球的地標像身價，卻遠落居印度和中國之後。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網報導，加拿大卑詩省（British Columbia）

冶金與礦物加工諮詢公司「911冶金學家」（911 Metallurgist）針對世界知名的巨型地標雕像，分析了它們的成份，並根據目前的金屬和商品價格，估算出這些雕像的身價。

其中身為美國象徵的自由女神像由31噸銅與125噸鋼塑成，價值227,610美元（近690萬台幣）。但遠遠落居排名第一的印度團結像（Statue of Unity），還有屈居第二的中國關羽像之後。

長久以來，自由女神像一直是美國的象徵，但純以金屬的觀點來看，它的現價只值近690萬台幣。（圖/美聯社）
丹麥的小美人魚雕像證明了大未必好，雖然它只有1.2米高，但在淒美的神話包裝下，性價比卻最高，卻為哥本哈根帶來無可估計的觀光財。（圖/新華社）

預定2018年完成的印度團結像用了超過6,000噸鋼，還有近2.5萬噸青銅，未來將成為全球最高的雕像，估計身價超過1.92億美元（近58億台幣）。

第二昂貴的雕像來自中國，湖北荊州的關公青銅像淨高48米，連同基座共58米，總重達1200多噸，身價超過1,000萬美元（約3億台幣）。

「911冶金學家」執行長米孝德（David Michaud）指出，儘管許多雕像聞名全球，但卻很少以這種方式來分析它們的身價。

許多雕像雖然用材價格低廉，但卻帶來大批旅客，為政府賺進無可估計的觀光財。他指出，其中性價比最高的，就是丹麥哥本哈根的「小美人魚」（The Little Mermaid）雕像。它雖然只有4英尺（1.2米）高，但卻是丹麥最夯的觀光景點，每年有超過100萬人前來探訪，可是它的金屬實價只有1,485美元（4,5000台幣）。

(中時電子報)

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