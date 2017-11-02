美國第一千金伊凡卡抵日 川普的亞洲行將無法隨行

2017年11月02日 16:24 中時 黃菁菁

美國第一千金、總統輔佐官伊凡卡為出席在東京舉辦的「國際女性會議WAW！」，先美國總統川普一步，於2日下午抵達日本。伊凡卡原定5日與川普會合後一起赴中國訪問，但據美日外交消息人士指出，伊凡卡為因應稅制改革法案，故此行只訪問日本，4日將返美。

日本政府為實現安倍政權提倡的「女性活躍社會」，自2014年起每年都會召開「國際女性會議WAW！」。伊凡卡在美國經營著自己的流行服飾品牌，她受邀在會議上，針對女性參與經濟活動和女性創業舉行特別演講。

伊凡卡3日晚間將與日本首相安倍晉三共進晚餐, 4日考慮到銀座逛街後返美。伊凡卡除了輔佐川普之外，也致力提升女性地位，今年4月曾受德國首相梅克爾之邀訪問柏林，並出席促進女性活躍的國際會議。

此外，川普將於5至7日訪日，日本政府已緊鑼密鼓的展開維安警備工作，川普所到之處將實施交通管制。

內閣官房長官菅義偉2日在記者會上表示，「東京都內和埼玉縣內的部分路段將實施一時的交通管制，可能造成交通堵塞，警視廳和埼玉縣警已開始呼籲車輛盡可能不走首都高速公路或不要開車到都心，多利用電車、地下鐵等大眾交通工具。」

「會盡量在最小範圍和時間內實施交通管制，但3連休期間可能會為部分地區民眾造成困擾，敬請理解與協助。」

川普5日上午抵達東京都美軍橫田基地後，將前往埼玉縣霞關球場與安倍和日本職業高爾夫選手松山英樹一起打球，傍晚返回東京都內的鐵板燒店與安倍共進晚餐。

川普6日將赴皇宮拜會日皇和皇后，隨後到赤坂迎賓館與安倍舉行高峰會談。接見完北韓綁架受害者後，將出席由安倍夫妻主辦的晚餐會，7日一早轉赴南韓訪問。

(中時)