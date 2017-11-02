遠航勞資吵不停　抗議場面員工內鬨

遠東航空企業工會成員至遠航公司前，抗議董事長張綱維「胡鬧說」。（陳祐誠攝）

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遠東航空員工擋在公司大門前，喊口號反嗆工會。（陳祐誠攝）

遠東航空董事長張綱維日前痛批遠航企業工會「胡鬧」，不會坐視20名工會會員影響1000多名員工士氣；10餘名工會成員下午在遠航公司前反擊是不實指控，今是苦等不到協商機會才會站出來喊話。

遠航企業工會、桃園市產業工會、空服員職業工會、長榮及華航企業工會等10餘名成員，下午前往遠東航空公司抗議張綱維的「胡鬧說」；遠航則有上百名員工阻擋在公司大門，高喊「你胡鬧，我受累」口號，反擊工會成員，而張綱維一度出現在大樓屋頂，關心抗議情況。

遠航企業工會指出，公司今年5月解雇17名空服員，10月陸續解雇工會理事長、2名副理事長以及其他會員，已是重大勞資爭議，殲滅工會的意圖甚為明顯。

遭解雇的副理事長高廷萱說，自己拿過3季模範空服員，10月27日傍晚卻突然收到簡訊，指她「不能勝認此工作」遭解雇，多天過去公司一句話也沒有解釋，她始終不解做錯了什麼，「張董說遠航是大家庭，但你有開門讓我們談嗎？」

工會在遠航抗議結束後，轉向民航局遞交陳情書。民航局飛航標準組組長林俊良表示，這段時間非常關注遠航飛安與勞資問題，這陣子一直在關注及協助，不樂見勞資出現裂痕，希望雙方繼續協商，讓這件事盡快落幕。

(中時)

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