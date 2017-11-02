廈門文博會深耕十年 台企台青最愛新藍海

2017年11月02日 16:23 中時 王雅芬

2017廈門文博會展前記者會由福建省文化廳副廳長黃葦洲（右二），廈門市文廣新局副局長傅國強（右三），台灣亞太文化創意產業協會副秘書長周明榮（右一）及福建省外宣辦副主任林仙元（左一）共同主持。（王雅芬／攝）

11／3-11／6日2017廈門文博會期間，同步舉行的還有「紅點在中國—廈門國際設計周」、X-ACG 第二屆廈門國際數字互動娛樂博覽會」。（王雅芬／攝）

11／3-11／6日2017廈門文博會期間，同步舉行的「紅點在中國—廈門國際設計周」非常引人關注。（王雅芬／攝）

第十屆海峽兩岸(廈門）文化產業博覽交易會（簡稱「海峽兩岸文博會」）11/2日上午在廈門舉行展前記者會。由福建省文化廳副廳長黃葦洲，廈門市文廣新局副局長傅國強，台灣亞太文化創意產業協會副秘書長周明榮及福建省外宣辦副主任林仙元共同主持。從11月3日—6日連續四天在廈門國際會展中心舉行，總展覽面積73000平方米，合計3406個展位，創歷屆新高；其中來自台灣的企業、工協會、縣市特色小鎮、五所台灣高校創意設計科系等攤位907個，約佔總展位的三分之一，是大陸文化產業展會中，台灣企業參展家數最多的展覽。

文博十年延續以往精神以「一脈傳承·創意未來」為主題，設十二個展館，分為工藝藝術、創意設計、數字內容、文創旅遊四大類，並新增「頂級工藝藝術品大展」、 「IP 授權展」等展區，同時還設置「文博·十年」 特別展區，展示海峽兩岸文博會的成長歷程和成果，同步舉行的還有「紅點在中國—廈門國際設計周」 、X-ACG 第二屆廈門國際數字互動娛樂博覽會」。

今年為提高文創產值，首設兩岸頂級工藝藝術品展區並舉辦兩岸頂級工藝藝術品拍賣會，捨棄論壇而改以務實的對接會形式提升展會品質和交易活力；首設的人工智能展區及兩岸人機圍棋對戰賽等新創項目預期將最受矚目。大陸以前瞻思維引導對未來文化科技發展潛力的雄心壯志有目共睹，以往廈門文博會藉台灣經驗塑造全城文博FU，如今已升級到力邀全球工業設計「奧斯卡」德國紅點設計大獎作品於文博會展示、全球紅點獲獎設計機構現場洽淡，以全球頂級設計帶頭規劃兩岸文創產業新藍海。

(中時)