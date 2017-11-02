不丹國王夫婦出訪印度 小王子旺楚克超可愛！

不丹國王旺楚克（圖右二）和王后吉增·佩瑪（圖左二），帶著幼年的小王儲（圖左）赴新德里拜會莫迪（圖右）。（圖/Jetsun Pema臉書專頁）

友善列印
中時電子報

據印度經濟時報（Economic Times）報導，受印度總理莫迪（Narendra Modi）邀請，不丹國王吉格梅·凱薩爾·旺楚克（King Jigme Khesar Namgyal Wangchuck）帶著王后吉增·佩瑪（Queen Jetsun Pema）和小王儲旺楚克（Jigme Namgyel Wangchuck）一同前往新德里，進行為期四天的國事訪問。從官方釋出的照片和影音中可看出，在眾多嚴肅的大人會議上，最搶眼也最可愛的「嬌點」莫過於旺楚克小王子，天真無邪的反應，讓緊張的氣氛瞬間被打破。

Presented the Prince of Bhutan an official football from the FIFA U-17 World Cup and a chess set.

年僅37歲、2006年從父親手中接手繼承王位的吉格梅·旺楚克，畢業於英國名校牛津大學（University of Oxford），並順利取得政治學碩士學位。登基後5年，與畢業於倫敦攝政學院（Regent's College）的望族之女吉增·佩瑪結為夫妻，婚禮充滿不丹傳統特色，也讓這對金童玉女逐漸成為全球稱羨的一對王族，吉增·佩瑪於去年產下一名小王子，命名為吉格梅·納姆耶爾·旺楚克。兩人各自擁有臉書專頁，擁有多達40萬粉絲關注的他們，儼然成為不丹王國最佳的代言人。

不丹國王旺楚克（圖左）抱著小王儲，前往新德里拜會印度總理莫迪（圖右）。（圖/莫迪官網）

不丹國王旺楚克（圖左）、印度總理莫迪（圖左二）與王后吉增·佩瑪（圖右），向小王儲打招呼。（圖/莫迪官網）

篤信藏傳佛教的不丹，是一個位於喜馬拉雅山山麓的內陸小國。由於全境與印度接壤，故在國防外交事務上皆受制於印度政府。旺楚克國王此次訪問，也是繼中印邊境對峙緩和後，首次訪問印度，謀求為兩國邦交和地區和平進一份心力。不丹是目前唯一一個，未與中國大陸或台灣建交的國家，即便如此，它仍希望盡可能保持，與中印兩大國和平相處的最大可能。

(中時電子報)

文章來源：India to host Bhutanese king Jigme Khesar Namgyel Wangchuck

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