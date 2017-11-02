AV情節當真 碩士郵差闖女房尻槍兼襲胸

色郵差闖進同樓女子房內房尻槍兼襲胸。（示意圖，/達志影像)

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新竹市1名擁有碩士學歷的李姓色郵差，因覬覦同大樓的年輕女房客，竟趁深夜闖進房內，朝穿著清涼的女子襲胸，一邊自慰洩慾，女子察覺後嚇得驚聲尖叫，李逃出門後竟重回現場，隔著門尻槍，遭地院判刑罰18萬及9個月徒刑。

判決指出，25歲李男到新竹市工作，並在市區租屋，去年10月間搭電梯時遇到同大樓不同層住戶的女房客，當場驚為天人，竟對女子心生歹念，查到她居住的房號。

當晚凌晨3時許，李男穿著內衣褲下樓，來到女子居住的門口，沒想到竟沒上鎖，讓李男順利開門進入，見到躺在床上穿著清涼的女子正在熟睡，竟突襲式伸出狼爪，以手撫摸女子右側胸部，另隻手尻槍自慰。

女子察覺有異，從睡夢中驚醒，看到李男坐在床邊，嚇得大聲尖叫，李男才被嚇退，拉上褲子奪門而出。不料事後李男又重回女子房前，不顧大樓監視器有錄影設備，多次在門前尻槍自慰，女子機警發現後躲在房內報警。

警方據報趕抵，在現場採證並循線逮捕涉案的李男，李落網後坦承犯行，對檢警表達願接受制裁。

法官審理後認為，李男侵入被害女子住宅、並乘機猥褻及公然猥褻，顯然不尊重他人住屋權，還利用被害女熟睡時襲胸，造成女子內心深感恐懼，影響生活、工作，身心受創，甚至不顧公眾場所他人感受，公然自慰，影響社會風俗，所為實非可取。

法官審酌李男坦承犯行，無前科紀錄，依侵入住宅罪，判刑3月，易科罰金9萬，公然猥褻罪判刑4個月，合併執行6個月，易科罰金18萬。另乘機猥褻罪判刑9個月，不得易科罰金。

(中時)

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