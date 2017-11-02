100萬台幣能在陸過一生娶美妻嗎？陸網友這樣回

圖為新台幣。（報系資料照）

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中時電子報

有大陸網友在「天涯論壇」裡PO出截圖表示，有台灣人問「100萬新台幣在大陸舒服過一輩子嗎？還要娶漂亮大陸妹做老婆，夠不夠？」陸網友解惑「會被當做要飯的打出去的。人窮志短就別找大陸媳婦，找越南的吧。」、「他這輩子就365天」、「加一個零估計能包個小妹，娶老婆算了，你不懂行情」、「美女？美女都要包包的，20萬(人民幣)買兩個包包就沒了」。

中國崛起，每年都在調高薪資，反倒台灣薪資成長停滯。日前中共十九大台籍黨代表盧麗安也表示，看到愈來愈多台灣年輕人到大陸，這是個讓人高興的事，因為台灣年輕人不樂於悶經濟，不願意被貼上22K的標籤，到大陸未嘗不是一個明確的選擇。

有台人在論壇提問若有100萬新台幣(約人民幣22萬元)，在大陸能舒服過一輩子嗎？若加上娶漂亮大陸妹做老婆，100萬到底夠不夠？陸網友回應「夠三線城市買個地下車位」、「30年前一定夠的」、「你帶100萬新台幣去未來岳母家說就只有這些，別嫌多，不被打出來，你找我」。

另有網友表示「他們20年沒長工資，還停留在20年前的水平和思維。22萬，在1997年的大陸，算可以的，買1套房到現在升10倍，220萬，賣掉，50萬取老婆，50萬到7線鎮買房，剩120萬開個大排檔，可以過日子。」、「夠，中國獨生子女多，所以倒貼的也比較常見，別說你有一百萬新台幣​​，你有1萬新台幣一樣在大陸過一輩子的。」

(中時電子報)

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