百棵咖啡樹、千株桂花夾道 新莊「桂啡巷」飄香

里長潘素娥與志工在新北大道七段718巷左側種了千株桂花，右側種了200棵咖啡樹，秋高氣爽季節，白色桂花與澄紅咖啡果互相襯映，是雙鳳里最夯的景點。。（新北市政府民政局提供）

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新北新莊區雙鳳里長潘素娥與志工一同在里內小巷種咖啡，一側種千株桂花，另一側種了200棵咖啡樹，白色桂花與澄紅咖啡果相互襯映，里民暱稱這裡是「桂啡巷」，長者們齊聚採豆、烘豆，潘素娥更希望日後開間咖啡店，將營收全數用於公益，也發展地方特色。

潘素娥說，3年來，雙鳳里的阿拉比卡咖啡樹，從3棵擴增到200棵，其中50顆已經可以採果100磅，生果除了作為老人共餐食材，也能烘焙出20磅咖啡豆供沖泡，所有烘焙及沖泡器材都是潘素娥與里民自費購買，每次烘焙時空氣中飄散著濃濃咖啡香，讓大家都非常開心，也很有成就感。

潘素娥是里民心目中的點子王，3年前她造訪雲林古坑咖啡園時，突發奇想帶回3株阿拉比卡咖啡樹，最初用意是綠美化，後來越種越起勁，里民更一同蒐集菜渣施肥，今年已種植了200棵，每年可以自50株咖啡樹中，收成100磅咖啡豆、烘焙後大約20磅的產量。

除了灌溉，收成和後續烘焙也是里民齊心完成，每年9至12月採收季節，里內的老人家總會一同捲起袖子，一起為咖啡果剝殼，潘素娥說，既能鼓勵老人家出門走走，更能訓練長輩的手眼協調。

潘素娥也和里民自掏腰包購買烘焙、手沖咖啡的器材，除了煮出香濃咖啡，更用咖啡生果煮果茶，很受不習慣喝咖啡的老人家歡迎。

潘素娥也利用咖啡果淡淡甜香的特性，將咖啡果加入雞湯燉煮，為老人共餐加菜，「湯頭清爽不油膩，雞肉更添淡淡果香」，

潘素娥表示，目前產量不豐，僅能供里內長輩共餐和飲用，希望未來產量更多時能和大家一起開一間咖啡店，除了讓長輩活動筋骨，更將營收全數用於公益，也建立社區特色。

(中時)

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