日殺人魔與9頭顱同住 搜查人員：電視劇的世界

嫌犯白石隆浩。（圖截自日本產經新聞網站http://www.sankei.com）

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中時電子報

日本神奈川縣近日傳出重大殺人命案，27歲的兇嫌白石隆浩8月22日搬入目前的住處，以平均一周殺一人的頻率，前後殺害、分屍9人，8女1男。連搜查人員看了都感嘆這簡直就像是「電視劇的世界」。

犯下9屍案的主嫌白石隆浩供稱8月殺1人、9月殺4人、10月殺4人，死者包含15~19歲左右的女性。9人均是先勒脖至窒息，再到浴室進行分屍。因擔心敗露，頭顱以人骨保留，以貓砂覆蓋掩飾，其餘肉塊與內臟則「當作垃圾丟掉」。

白石隆浩聲稱，8名受害女子全部都曾被她性侵，都是透過推特認識，大多在碰面當天就痛下殺手，有的受害者連連姓名都還不知道。

警方在白石隆浩住處玄關的冰櫃發現2顆頭顱與屍塊，屋內還放有7個箱子，放置著7顆頭顱及骨頭，共計9顆頭顱、約240塊人骨。另外也搜到疑似犯案凶器的膠布、繩索、兩把菜刀、廚房剪刀及鋸片，上面還留有似是血液的痕跡。

據日本《產經新聞》報導，在小小的、五個塌塌米大的房間，卻藏了9顆頭顱，連搜查人員看到了都大感不可思議，這簡直就像「電視劇的世界」，根本無法用常理思考。調查人員也透露，訊問時白石隆浩的態度很誠懇，但是並沒有表達任何歉意。

目前檢方正在試圖通過DNA鑑定，試圖查出被害者的身分，但受害者人數眾多、屍體破碎，確認身分恐怕難上加難。

(中時電子報)

文章來源：日本《產經新聞》

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