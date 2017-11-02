彰化縣自來水7成5來自地下水 上半年抽驗全合格

彰化縣自來水7成5來自地下水上半年抽驗全合格。（吳敏菁攝）

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我們喝的水安全嗎？台水十一區處供應彰化縣的自來水的水源，地下水源佔75％，自來水公司自2017年1月至7月，共接受彰化縣環保局抽驗459件，6375項次檢驗，檢驗結果全數合格，合格率100％。

台水十一區處表示，彰化縣來自大台中地區及雲林地區的地面水源約占25％，彰化地區的地下水源約占75％，雖然各鄉鎮的自來水水質會有些不同，但都必須符合「自來水水質標準」及「飲用水水質標準」，才能確保民眾用水安全。除依規定頻率自行檢驗水質把關外，每月均派員會同並接受彰化縣環保局的抽驗。

自來水公司表示，上半年度檢驗全數合格。並指出，根據以往用戶投訴水質問題分析，部分是因用戶水塔或水池未適當維護，呼籲用戶應配合做好家中的蓄水設備，包括水塔、水池等檢查維護工作，並且至少每半年應該清洗一次。

此外，部分投訴是因水中硬度會產生鍋垢，這是因彰化縣自來水大部分取自地下水，天然含有碳酸鈣、鎂的礦物質或稱總硬度，經煮沸後產生白色的碳酸鈣沉澱物，導致用戶誤解，長期檢驗，彰化縣自來水總硬度（碳酸鈣及碳酸鎂）含量均小於300毫克／公升，符合自來水或飲用水水質標準（300毫克／公升）的規定，對人體健康沒有影響。台水公司設有客服專線1910。

(中時)

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