參酌「殺童條款」修法精神 法務部半年內提版本

2017年11月02日 16:30 中時 陳彥宇

立法院司委會今審查《刑法》第77條及第271條條文修正草案，然而民進黨團認為，法務部已擬具《刑法》殺人罪章草案，將送行政院審議，因此提案等政院版與司法院版，送進立院後再併案審查。最終通過決議，法務部版參酌朝野立委相關提案的修法精神，在6個月內送立院審查。

近年隨機殺人事件頻傳，朝野立委提案修正《刑法》，納入「殺童條款」。親民黨立委陳怡潔主張，隨機殺人者處死刑或無期徒刑，且不得假釋，殺害未滿12歲兒童者唯一死刑；國民黨立委賴士葆等人主張，殺害未滿12歲兒童者處死刑或無期徒刑。

民進黨立委王定宇主張，犯下侵害兒童生命、身體、自由法益有關的犯罪，判處6個月以上有期徒刑或無期徒刑者，不得假釋。

對此，法務部次長蔡碧仲表明反對立場指出，現行法律明訂，殺人者可處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，法官可依個案情節判處被告死刑或無期徒刑，法律並無疏漏；且《兒童及少年福利與權益保障法》明訂，成年人故意對少年及兒童犯罪者，應加重其刑至二分之一。

蔡碧仲強調，現行法律就故意對少年及兒童犯罪已有加重刑罰，修法恐限縮法官量刑空間；假釋制度用於矯治教化且對獄政管理有其重要性和功能性，不得假釋案不宜過廣，現行法規也有嚴格規範假釋門檻。

對於國民黨立委堅持修法，蔡碧仲說，法務部目前修法方向是將殺害直系尊親屬處死刑或無期徒刑，與委員提案的非親屬部分有相互關聯；修正《刑法》殺人罪章輕重不能失衡，建議屆時一併討論。

國民黨籍司委會召委王育敏要求，法務部須在1個月內將修法版本送進立院，且納入「殺童條款」。民進黨立委李俊俋建議，法務部在6個月內將版本送進立院，若國民黨堅持今天處理，民進黨會反對到底，他更直言不能民粹立法，「不是你們想怎麼修就怎麼修」。

王育敏質疑，拖到6個月後送進立院，到時候已是新會期，委員會的委員恐變動，難道民進黨能承諾繼續排審相關法案？此番言論遭民進黨立委段宜康諷刺，「大家也不至於在半年後就往生」，既然法務部承諾6個月內送進立院，且委員會都有錄音錄影、文字紀錄，不能因個人立場影響主持議事的公正性。

經過逾50分鐘激烈討論，朝野黨團最終通過決議，法務部擬具《刑法》殺人罪章草案，修法內容包括構成要件及法定刑調整，待司法院會銜後送立法院審查，建議法務部參酌今天相關草案的修法精神，6個月內將行政、司法兩院會銜版送至立法院後，再併案審查。

(中時)