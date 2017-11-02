中油台灣油礦陳列館 環境教育設施場所揭牌

台灣油礦陳列館留下臺灣重要的石油文化資產及周邊重要的人文歷史，極具紀念價值。(中油提供)

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目前環境教育課程不收費，提供民眾寓教於樂的新選擇。(中油提供)

歷經2年籌備，中油「台灣油礦陳列館」今年8月28日通過環境教育設施場所認證，明（3）日正式掛牌，由方振仁副總經理揭牌，這也是中油公司第一個通過認證的環境教育設施場所，邀請民眾踴躍前來體驗石油礦產環境教育課程。

中油表示，這次獲得認證通過的環教課程，包含「油源尋寶記」、「油氣真難找」、「石油、天然氣的探勘與開採」、「出磺坑的油礦開採故事」及「出磺坑的古往今來」，藉由珍貴的文獻史料和古蹟實物帶領學員穿越出磺坑今古的時空，讓大眾了解出磺坑油礦開採遺跡的保存對環境教育的意義，讓學員有不同的環境教育學習與體驗。

中油「台灣油礦陳列館」位於苗栗縣公館鄉開礦村的出磺坑地區，是台灣最早發現石油的地點，也是亞洲第一口油井所在地，在這個地區留下臺灣重要的石油文化資產及周邊重要的人文歷史，極具紀念價值。

中油指出，台灣油礦陳列館園區記錄中油在石油探勘的發展，除了提供民眾寓教於樂的休閒場所，也可藉此緬懷出磺坑地區的歷史遺跡，更可透過出磺坑的地質特色及產油關聯性，瞭解如何開採並煉製成為生活中的必需品。

由於園區擁有豐厚的環境資源，館方特別設計一系列符合在地特色的環境教育課程，並將台灣油礦陳列館、地軌式纜車道及兩旁的石油探採設施、日式建築群等申請為環境教育設施，以深入淺出的講解方式，提供各機關探訪歷史遺址、體驗古蹟文化及瞭解石油開採的過程的機會。

為鼓勵參加的民眾踴躍體驗環教課程，目前該環境教育課程不收費，歡迎各界蒞臨指教，洽詢電話為(03)722-1300。

(工商)

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