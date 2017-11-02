中油台灣油礦陳列館 環境教育設施場所揭牌

2017年11月02日 16:38 工商 彭暄貽

目前環境教育課程不收費，提供民眾寓教於樂的新選擇。(中油提供)

歷經2年籌備，中油「台灣油礦陳列館」今年8月28日通過環境教育設施場所認證，明（3）日正式掛牌，由方振仁副總經理揭牌，這也是中油公司第一個通過認證的環境教育設施場所，邀請民眾踴躍前來體驗石油礦產環境教育課程。

中油表示，這次獲得認證通過的環教課程，包含「油源尋寶記」、「油氣真難找」、「石油、天然氣的探勘與開採」、「出磺坑的油礦開採故事」及「出磺坑的古往今來」，藉由珍貴的文獻史料和古蹟實物帶領學員穿越出磺坑今古的時空，讓大眾了解出磺坑油礦開採遺跡的保存對環境教育的意義，讓學員有不同的環境教育學習與體驗。

中油「台灣油礦陳列館」位於苗栗縣公館鄉開礦村的出磺坑地區，是台灣最早發現石油的地點，也是亞洲第一口油井所在地，在這個地區留下臺灣重要的石油文化資產及周邊重要的人文歷史，極具紀念價值。

中油指出，台灣油礦陳列館園區記錄中油在石油探勘的發展，除了提供民眾寓教於樂的休閒場所，也可藉此緬懷出磺坑地區的歷史遺跡，更可透過出磺坑的地質特色及產油關聯性，瞭解如何開採並煉製成為生活中的必需品。

由於園區擁有豐厚的環境資源，館方特別設計一系列符合在地特色的環境教育課程，並將台灣油礦陳列館、地軌式纜車道及兩旁的石油探採設施、日式建築群等申請為環境教育設施，以深入淺出的講解方式，提供各機關探訪歷史遺址、體驗古蹟文化及瞭解石油開採的過程的機會。

為鼓勵參加的民眾踴躍體驗環教課程，目前該環境教育課程不收費，歡迎各界蒞臨指教，洽詢電話為(03)722-1300。

(工商)