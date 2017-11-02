龍華科大校長葛自祥 獲頒私校十大傑出校長

2017年11月02日 16:18 中時 甘嘉雯

中華民國私校文教協會今年首度遴選對教育具特殊貢獻的十大私校傑出校長，並頒獎表揚其治理校務的卓越成就。龍華科技大學校長葛自祥積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，績效卓越，受到全校師生及社會各界高度肯定，獲頒第一屆私校十大傑出校長獎殊榮。

私校文教協會日前舉行頒獎典禮，表揚第五屆十大傑出教育事業家及首屆十大傑出校長，副總統陳建仁並致賀電恭喜所有得獎者，肯定私校教育家及校長為教育事業所付出的努力。龍華科大校長葛自祥因校內辦理重大活動無法親臨典禮，前教育部長吳清基特別蒞臨龍華科大，並代表該協會，親自將當選證書及獎座頒贈予葛校長，全校師生同感榮耀。

葛自祥校長自1988年起於龍華服務，迄今已近30年，期間曾擔任推廣教育中心主任、進修部主任、學務長、教務長等重要行政工作，全部心力都奉獻給龍華科大，更是龍華從專科改制技術學院及科技大學的幕後重要推手。

秉持「務實、卓越、創新」的教育理念，在前人奠定的堅實基礎及葛校長領導下，龍華科大已連續12年(2006-2017)獲得教育部獎勵教學卓越計畫，累計補助金額達新台幣6億6,185萬元，為台中以北地區私立科大第一名。同時，龍華科大連續6年(2012-2017)獲選教育部典範科技大學，為台中以北地區唯一入選之私立科大。

另外，教育部在2010年科技大學評鑑，龍華科大各系皆榮獲一等；2014年，管理學院及人文暨設計學院9系，全數通過科技大學自我評鑑；2015年，工程學院5系，更全數通過IEET國際技術及資訊教育（TAC/CAC)認證，辦學品質與國際接軌。2015及2016年，學校連續兩年獲《Cheers》雜誌評比為全國TOP-20辦學績優學校，今年《Cheers》雜誌的「企業最愛大學生」、以及1111 人力銀行的「雇主最滿意大學」調查，龍華科大皆排名全國私立科大前三名，證明該校畢業校友的優異表現，普遍獲得肯定，龍華的躍進，社會有目共睹。

葛自祥指出，多年來，龍華科大積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，強調讓學子從做中學，並且從實作中，培養其專業技能與職場適應的正確態度。為縮短學用落差，該校自2012年10月，更率先推出「訂單式就業學程」，結合校園與產業界共同培育優質人才。經由訂單式就業學程，企業與學校相輔相成，互助互利，學生畢業即就業，企業獲得專業人才，並降低人才培訓成本，學校亦可提高學生與企業滿意度，有效解決「學用落差」，共創三贏局面。

在其它專業領域上，葛自祥校長曾榮膺台灣專案管理學會2010、2011及2013年TPMA 百大名師、2008年教育部「學生輔導工作特殊貢獻獎」；更由於其卓越領導與調和鼎鼐的能力，葛自祥校長於2012年高票當選中華民國私立科技大學校院協進會理事長，2014 年並獲選連任，任內致力於凝聚私校共識、集中資源共享、促進兩岸技職教育交流、強化產學合作、維護私校發展，爭取私校教職員納入公保等權益，發展務實致用之技職教育特色，2017 年卸任後獲聘為名譽理事長，繼續為私校權益奔走發聲。

葛自祥謙虛地說，個人能夠獲得榮耀，由衷感謝董事會的信任與支持，更應該歸功於學校全體教職員的共同努力。他將繼續堅持這份使命，努力不懈，深耕教育專業，以因應時代趨勢，培養學生高度的就業競爭力，並為國家及社會，培育出兼具專業技術及人文素養的博雅科技人才。

(中時)