艾莎公主、可愛雪寶 《 冰雪奇緣》12月國家音樂廳見

魔幻的劇情加上感人的姊妹情深，讓《冰雪奇緣》深受全世界大小影迷喜愛，如今音樂會也將正式來台演出。(牛耳提供)

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創下12億7千多萬美金的電影票房，超過1千萬張的原聲帶銷售，迪士尼動畫電影《冰雪奇緣》創下影像與音樂的美麗神話；更不用提唱進大街小巷的主題曲《Let it go》，還贏得第86屆奧斯卡最佳原創歌曲獎，讓無數女孩一夕之間都想變成艾莎。

下月《冰雪奇緣》電影原聲帶音樂指揮，也是好萊塢電影配樂指揮家提姆‧戴維斯將首度訪台，親自指揮國家交響樂團演出《冰雪奇緣》電影交響音樂會。才開賣已經引起不少爸爸媽媽排隊購票，深怕晚了就買不到票。

「因為迪士尼授權程序繁瑣，這場音樂會非常難得，而且演出期間正值聖誕節前夕，希望帶給樂迷輕鬆又不失古典之美的音樂饗宴。」牛耳藝術總監牛效華表示，《冰雪奇緣》電影交響音樂會，將在台連演四場。該音樂會首演是在倫敦八千人亞伯特廳，無論是歐洲、美國到中東與亞洲，《冰雪奇緣》電影交響音樂會莫不颳起冰雪旋風。

指揮戴維斯表示，《冰雪奇緣》是他第一次參與歌舞片類型電影的音樂錄製工作，在《冰雪奇緣》中，他同時身兼指揮與編配管弦樂曲的職務，「編配管弦樂曲就是將完成編曲的音樂作品進行樂句的劃分，進而表現出寫電影配樂的作曲家想要營造的氣氛。」這次戴維斯不但親自來台灣指揮，還介紹他覺得很棒的歌手讓牛耳挑選，希望這次台灣的演出更加完美，包括飾演艾莎的艾莉．妃德，飾演安娜的蘇珊．華特斯，飾演漢斯的沛森．路易斯以及超可愛雪寶的馬力歐．荷西，都是好萊塢與百老匯演唱的歌手，不但顏質高，歌聲與肢體也充滿爆發力與感染力。

環球音樂國外流行音樂事業處經理楊智偉表示，《冰雪奇緣》電影原聲帶是2013年年底發行的，因為音樂元素太強，主題曲《Let it go》也獲得奧斯卡最佳原創歌曲，「距離電影播出已經四年多了，這首歌至今依舊洗腦，前幾天萬聖節，路上還是一堆小女生打扮成艾莎和安娜，就可以知道這首歌的影響力有多大。」

音樂會進行將與電影畫面同步，一開場作曲家克里斯多夫‧貝克就把挪威原住民薩米人(Sámi)的傳統樂器以及族人的傳統吟唱風格融入八十多人編制的交響樂團樂聲之中，充滿北國冰雪異國風情，台灣也將有硬底子國立實驗合唱團擔任合唱團演出。

《冰雪奇緣》電影交響音樂會將於12月5日到6日在台北演出兩場，12月10日在台南舉行，台中場次則在緊鑼密鼓規劃中。

(中時)

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