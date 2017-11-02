起訴後首次現身議會 周勝考：總質詢不缺席

2017年11月02日 16:20 中時 葉德正

新北市議員周勝考涉入遠雄建設弊案，遭裁定收押4個月後以4000萬元交保，2日新北市議會國民黨團總質詢，周勝考悄悄現身，不少同僚看到他，都獻上擁抱；他受訪時表示，對於涉入案件，相信清者自清，濁者自濁，法律是要講證據的，他不會干涉司法調查，3日會準時參加總質詢，針對新北市立殯儀館等問題質詢市長。

檢調指控，趙藤雄為取得土城及新莊都更案，找新北市議員周勝考當協助，周勝考7月初遭法院裁定收押後，歷經四個月偵查上月底案件偵結，周被依貪汙罪嫌起訴，也在同日獲4000萬元交保。

新北市議會國民黨2日總質詢，周勝考也在下午悄悄現身，面對媒體詢問，對案件不願多談，相信司法，但他指出，民意代表服務選民並沒有一個明確規範，民意代表要怎麼規避或介入，他曾詢問過議員可以介入，但法律上又說不行，一切待法院進一步釐清。

周勝考說，3日下午總質詢倫到他上場，過去他議會出席率都是百分百，先前因為案子不在，明天總質詢一定會準時出席，前幾天出來後，立刻了解選民服務，明天質詢一定準時出席，為地方人民負責。

周勝考說，針對新北市府打算將新北市立殯儀館停車場改建成多功能使用大樓感到相當不滿，板橋區人口如此密集，難道沒有其他地方可以蓋殯儀館大樓？錯誤政策比貪汙還可怕，他更擔心未來會就地變殯葬園區，對人民是嚴重傷害。

(中時)