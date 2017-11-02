誇張！大媽強迫公車司機調高冷氣 還嗆：一定舉發你

婦人強迫公車司機調高冷氣，還嗆：我一定舉發你！(翻攝自臉書爆料公社)

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中時電子報

一名婦人搭公車覺得冷氣太冷，向司機抱怨「我冷到雙腳都在發抖！」，強迫司機將冷氣調高到25度，司機照做後，婦人又嗆：「你根本沒有調高，還是21度啊？」，接著直接拿出手機拍下司機的名片及車號，還警告「我一定會舉發你」！網友將婦人行徑PO上臉書，馬上被其他網友封為「冷氣姊」，並紛紛為司機及車上其他乘客抱不平，留言「可是我覺得熱啊」。

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網友在臉書爆料公社發文指出，我不清楚她是不是老人家，也不清楚是不是有些不方便的殘疾人士。但我最清楚的是，她是一個極度自私的客人，因為她的一句「我冷到雙腳都在發抖」，就強行逼迫司機把冷氣調到25，而且還是用非常強迫的手段！

司機聽到婦人的要求後，二話不說直接把冷氣調到25度，但婦人居然又過份的嚷嚷「你根本沒有調高，還是21度啊」，接著就拿出手機拍下司機的名片及車號，還一直口出「我一定會舉發你」之類的惡言。

事後上車的兩位老人家，覺得太悶透不過氣，又與司機溝通是否能將冷氣溫度調低，司機大哥又調低後，約五至十分鍾後，婦人到站準備下車時，居然又再度口出惡言，大罵司機「本來沒想檢舉的，沒想到你又調回來，我一定舉發你，害得我冷到雙腳都在痛！」

PO文一出，網友紛紛在底下留言「可是我覺得熱啊」、「不會穿外套嗎？」、「拜託別搭公車」、「大眾運輸工具不可能因為你一個人而改變」、「下車動一下就熱了」、「阿嬤阿嬤~~你怎麼手腳冰冷？」、「司機好忙…」。

(中時電子報)

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