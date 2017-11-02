屏縣交安宣導 找來網紅團體助拳

2017年11月02日 16:25 中時 林和生

屏縣交通隊透過戲劇演出方式，提醒民眾開車不要看手機。（林和生攝）

為降低車禍事故發生率，屏東縣警局交通隊近期突發奇想，找來人氣網紅團體「在不瘋狂就等死」合作拍片，將一般民眾容易忽略的道路規則，透過kuso演出加深印象，影片上線短短3天，突破50萬人次點閱，連帶讓交通隊臉書粉絲人數倍增，波麗士大人更初嘗走紅滋味。

交通隊業務組長程大維指出，車禍事故有9成以上是個人行為造成，包括開啟車門不慎、酒駕、未依規定兩段式左轉等，必須透過宣導或執法來避免類似狀況發生，因此宣導的成效如何？將左右事故發生多寡。

不諱言傳統的宣導模式，都是自己選定對象，透過遊戲或授課方式進行，未曾考慮對方需不需要，所以成效有限；「當然我們也在試什麼效果是好的」，這次找來網紅與員警跨界合作，就開啟成功第一步。

影片拍攝把駕駛或騎士最容易忽略的安全帽、闖紅燈等事件，透過kuso方式呈現，會點進去看的人多是曾經做過這些舉動的民眾，看完會心一笑後，同時在腦中留下深刻印象。

程大維笑說，交通隊臉書專頁經營5年，粉絲人數一直停留在2000多人，其中不乏是同事相挺「點讚」，但經過這一次影片上傳，讓人數成長翻倍，波麗士大人也似乎是演上癮了，將集合縣轄各分局舉辦短劇比賽，延續戲劇呈現方式，盼藉此增加宣導成效。

(中時)