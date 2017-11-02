哭了！27歲天使辣媽 獲選穿6千萬維密「夢幻胸罩」曬奶

2017年11月02日 16:24 中時電子報 吳品瑤

美國知名內衣品牌「Victoria's Secret(維多利亞的祕密)」，正為新一季大秀如火如荼準備中，其中的重頭戲，就是公布將由哪位維密天使，來擔當本季「夢幻胸罩」(Fantasy Bra)的演譯者，昨這項殊榮在紐約第五大道旗艦店揭曉謎底，獲選的幸運兒就是27歲已升格當媽的超模萊絲里貝洛(Lais Ribeiro)，當她「假試裝、真揭密」被告知此事時，甚至哭了！

將穿上維多利亞的秘密「夢幻胸罩」的最強天使出爐，那就是從2010年起加入「維密天使」行列、擁有180公分高挑身材的巴西名模萊絲里貝洛，據《每日郵報》報導，萊絲里表示日前只被通知要試裝，但不知道自己是穿今年度夢幻胸罩的No.1維密天使，直呼這是她模特兒生涯「最重要的一刻」，感性的她說知道這消息後3天，她還不敢置信，得捏自己一下，才知道一切都是真的，到場換上夢幻胸罩拍照時，甚至流下感動的眼淚。

據悉，萊絲里出道當模特兒多年，然大器晚成，直到當媽後模特兒生涯才緩緩爬升，從參加地區性比賽脫穎而出，之後就到了紐約走秀，剛來時甚至不會說英文，多虧了同鄉前輩超模艾瑞娜莉瑪(Adriana Lima)的關照，而關於本年度的維密夢幻胸罩，命名為「香檳之夜」，造價高達200萬美元(約6072萬元台幣)，全件以黃金葉片鑲嵌千顆寶石，包含藍寶石、黃寶石、藍色黃玉與鑽石，總數超過600克拉，花了精工匠350小時才製作完成，讓萊絲里愛不釋手，直呼超襯膚色，而最強維密天使與夢幻胸罩，將在11月20日於上海登場。

(中時電子報)