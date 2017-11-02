溫網室變廢棄物無處去 雲縣田間亂丟或偷燒

2017年11月02日 16:31 中時 周麗蘭

有些鄉鎮清潔隊不收農業廢棄物，民眾找偏僻空地放火燒，二崙鄉大義大排是熱點之一，公所人員追著亂丟的車子跑。（周麗蘭攝）

雲林縣府大量補助農民搭建溫網室，但每年遭颱風毀損的非常多，黑網、綠網、塑鋼繩無處去，公所、農業處、環保局踢皮球，農民求助無門，不是棄置田頭就是暗夜放火燒，縣長李進勇表示問題確實嚴重，他會親自主持會議召集鄉鎮市公所一起解決。

雲林縣府補助農民搭建溫網室以提高農產品質，全縣的溫網室設施超過800公頃，農業產值雖提高，但丟棄在田間的黑網、綠網也不計其量。

一名青年農民陳情縣議員李明哲，他拆下的網子、繩子收捆好，卻找不到人回收，公所要他找縣府農業處，農業處說應找環保局，環保局推給公所清潔隊，他陳情縣長室信箱，獲得答覆「請洽詢其他縣市清除公會」。

李明哲2日質詢農業處長、環保局長，溫網室那些設備可回收，到底該找誰處理？農民求助無門摸黑放火燒掉，鄉間經常聞到塑膠味，提高產值的農業資材竟變成健康殺手。

李明哲表示，雲林縣從事農業生產，需要用到很大量的農業資材，一旦廢棄之後沒有地方可去，或去不該去的地方例如當成燃料， 用很高的社會成本 建立經濟產值，再用更多的醫療資源來處理人體健康問題及公共衛生問題。

農業處長林慧如表示，農業廢棄物哪個單位都能管，站在政府的立場，她以前在公所，就收了，這個問題已經大到應成為政策，縣府與鄉鎮市公所合作，解決農民的問題。

環保局代理局長張喬維表示，雲林縣只有一兩家回收塑膠網，大多是在彰化，以前廠商願意免費回收，這幾年再生粒料價格不好，廠商要向農民收費，如果無法回收利用就要當事業廢棄物送到焚化廠處理。

縣長李進勇表示，事關縣府與公所之間協調，他會親自主持會議。李明哲建議，請廠商每月或每周一次全面回收，就不用當垃圾燒掉。

(中時)