林飛帆挺黃國昌 黃子哲諷：割闌尾是民主 罷昌是民主挫敗？

2017年11月02日 16:57 旺報 潘維庭

下月16日將舉行罷免立委黃國昌投票，太陽花學運領袖林飛帆發聲明力挺黃國昌，稱黃是「政治家」，國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲2日在臉書上表示，林飛帆、黃國昌在太陽花學運時相濡以沫，「彼此成為政治利益的養分供應者與收割分享者」，罷免日前林出面力挺黃，不足為奇，但問題是，通篇聲明除了凸顯林飛帆很會「捧昌神、講幹話」，甚至有違法之虞外，恐怕達不到神救援的效果，反而像「豬隊友」般的真情告白。

黃子哲指出，林飛帆在短短800多字的聲明中，共提到15次「民主」，但黃子哲認為，林的民主顯然是兩套標準，過去他與黃國昌號召要罷免國民黨立委時，就是「割闌尾」；如今民眾要罷免黃國昌時，林卻說這是對黃的偏見、嫌惡、忌妒、民主的挫敗。

黃子哲質疑，是否對林飛帆而言，只有他的民主才是民主；不挺他們的，都是反民主，「如果這不是民主惡霸，什麼才是民主惡霸？」

黃子哲稱，「更令人感到噁爛的是，林飛帆竟公開露骨地拍黃國昌的馬屁」，指黃是值得敬重的「政治家」，黃子哲批評，一個搞學運、口口聲聲自稱是進步與改革力量的年輕人，可以如此真情不做作的阿諛奉承，「只差沒說黃國昌是民族救星或世界偉人了，此例可證，台灣的威權遺毒，果然真的存在！」

他認為，黃國昌表現自有公評，但林飛帆沒說的是，黃國昌進立院後，無論是假哭、濕背秀、密會蔡英文、愛抹紅但自家人又在賺人民幣、一例一休及兩岸監督條例的棄守等事件，「不都是民眾要罷免他的罪證？難道林飛帆是眼睛業障重？」

黃子哲更指出，挺黃國昌聲明的12個連署人中，其中一位台大歷史系教授花亦芬，她另一個身分是現任的不當黨產處理委員會兼職委員，但依黨產條例第20條規定：「本會委員應超出黨派之外，依據法律公正獨立行使職權，於任期中不得參與政黨活動」。他表示，黃國昌是時代力量黨主席，罷免案是政治活動，在該聲明連署更是政治行為，難道沒有違反上述條例規定？據同條第2項規定，行政院長賴清德應立即解除其職務。

(旺報)