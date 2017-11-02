男上網買種子種大麻 被逮竟稱興趣

2017年11月02日 16:56 中時 李其樺

警方在蔡男位於新北板橋租屋處，起出 64株大麻栽苗和栽種工具，整個房間有如小型「大麻農場」。（李其樺翻攝）

基隆港警總隊逮捕蔡男，他竟宣稱種植花草是興趣，種大麻純「觀賞」。（李其樺翻攝）

39歲蔡姓男子日前上國外網站用比特幣郵購大麻種子，在板橋租屋處種植64株大麻，基隆港務警總隊獲報，昨（1）日循線逮捕蔡男，儘管蔡宣稱種植花草是其興趣，種大麻純粹「觀賞」用，不被警方採信，訊後移依違反毒品危害管制條例送法辦。

警方調查，蔡男於今年4月起上英國網站「SEED-CITY」用比特幣購買大麻種子，蔡男先後3次共花了214歐元購買30公克、900顆大麻種子，第一次在板橋租屋處試種失敗；第二次蔡男吸取教訓，上網學習大麻種植方法，結果順利植栽出大麻栽苗。

第三次蔡男再上網訂購大麻種子時，被警方盯上，基隆港務警總隊會同台北海關、航調處基隆調查站組成專案小組，昨（1）日派員到蔡男位於新北板橋租屋處逮捕蔡男，並在租屋處起出大麻植株64株、大麻種子1包、火麻種子2包、鹵素燈管、培養土、排風扇、移動式空調、溫濕度計等器具，整個房間宛如小型「大麻農場」。

蔡男供稱平日興趣是種植花草，會上網買大麻種子來種，純粹是用來「觀賞」，否認吸食和販賣意圖，警方訊後依違反毒品危害管制條例罪嫌將蔡嫌移送法辦。

基隆港警總隊刑事大隊副隊長洪靖盛指出，此次查獲大麻秧苗成熟後，每株成株後熟葉可供上千人施用，市價達 200萬元，所幸警方及時查緝，截斷蔡嫌植栽大麻葉成品流入市面，避免國人健康遭受嚴重危害。

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(中時)