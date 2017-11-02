逆轉！韓警方澄清：用空拍機拍雙宋婚禮非陸狗仔

2017年11月02日 16:30 中時電子報 蔡曉婷

韓國藝人宋仲基、宋慧喬上月底在首爾新羅飯店甜蜜成婚，兩人事先挑明不接受任何採訪，當天卻傳出大陸媒體《碎樂娛樂》出動空拍機直播雙宋婚宴，引發韓國網友憤怒，今(2日)韓媒卻報導，針對外界流言，警方今出面澄清因使用空拍機被抓的並非大陸媒體工作人員，而是一名越南人。

影后章子怡當年因電影《太平輪》與宋慧喬結緣，上月底宋慧喬大婚，便請來章子怡參加婚宴，分享兩人幸福，可見好交情，豈料同時間傳出大陸媒體《碎樂娛樂》使用空拍機全程直播雙宋婚禮，網友則順勢挖出碎樂娛樂的老闆便是章子怡丈夫汪峰，更有人懷疑章子怡一進場就猛拍照，疑擔任「內應」提供獨家照片給汪峰所經營的娛樂頻道，引發網友猛譙。

據韓媒《Mydaily》報導，首爾中部警察署今表示，經過民眾舉報後，警方上月底在雙宋婚禮現場逮捕一位操縱空拍機的嫌犯，但該人身分並不是大陸媒體，而是一名越南人，警方查扣相關證物後，發現並無拍到任何影像，最後以罰款結案，未正式起訴該名嫌犯。

而宋仲基經紀公司「Blossom Entertainment」相關工作人員稍早開腔表示：「曾收過拍攝影片報導的提案，但已經謝絕了，媒體報導對方開價150億韓元（約4億台幣）的授權金也是不實新聞，提案中尚未談到金錢」，並表示對偷拍者將不採取任何法律途徑應對。

(中時電子報)