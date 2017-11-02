2017年全球性別差距報告：全球男女平等狀況10年來首次退步

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世界經濟論壇1日發布的《2017年全球性別差距報告》顯示，從全球範圍看，女性獲得的經濟機會和參政機會明顯減少，男女平等狀況十年來首次出現倒退。

報告對女性的教育機會、經濟機會、政治賦權以及健康和生存狀況進行測試與排名。結果顯示，與去年相比，四項指標指數均有所下滑，其中經濟與參政機會的下滑幅度尤其明顯。

根據報告估算，目前全球男性平均年收入為2.1萬美元，女性僅為1.2萬美元。按照目前的進展速度，薪資角度實現完全的男女平等需要再花100年，而職場角度實現男女平等則需再等217年。

報告還說，雖然2017年全球已經消除68%的性別差距，但仍略低於2016年的68.3%和2015年68.1%的水平。報告認為改善性別平等狀況可為世界帶來巨大經濟紅利。

中國在本次排名中下滑一位至第100名。數據顯示，儘管中國在「職業技術工人」與「高等教育入學率」兩項上已經實現完全的性別平等，但在「預計收入所得」和「高管與政要人數」方面的表現較去年均有所下滑，而在「新生人口性別比例」方面，中國長期處於嚴重失衡狀態，是影響其排名的最大因素。

報告顯示，中國女性花在照顧家庭等無報酬工作上的時間佔總勞動時間的44.6%，而男性的比例僅為18.9%。此外，中國女性在公司董事會級別的人數佔比只有9.4%。

這份年度報告對全球144個經濟體的性別差距狀況進行排名。結果顯示，冰島蟬聯榜首，成為全球性別最平等的國家，北歐國家挪威、芬蘭和瑞典均躋身前五，而非洲國家盧安達則因其突出的女性參政表現位列第四名。

(中時)

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