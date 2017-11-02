柯以柔慘遭背叛哭斷腸 還是斷不開郭宗坤

老公疑與女員工不倫，讓柯以柔崩潰至今。(本報系資料照)

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中時電子報

柯以柔驚傳6年婚變，老公郭宗坤被直擊與旗下餐廳女員工過夜，讓辛苦生下3個小孩的她難以接受，崩潰大哭，也令外界好奇柯以柔下一步會選擇離婚還是原諒回收腥夫。對此，命理師江嘉葉就直言柯以柔夫妻紅線拉得很緊，即便即使婚姻破滅，仍會保持聯絡，也就是說不管柯以柔做出何種選擇，都斷不開孩子的爸。

江嘉葉表示柯以柔個性活潑能幹、眼神銳利透亮，待人親切和善，有不錯的交際手腕，可惜脣形尖翹，說話銳利又驕縱，易令男人招架不住；以命理來看，柯以柔夫婦之間的紅線拉得很緊，即使婚姻破滅，仍會保持聯絡，事實上兩人內心深處都是關愛對方的，在婚姻宮上也沒太多的煞星出沒，「只是郭宗坤桃花運旺，尤其今年，易因犯桃花而傷及自身」。

江嘉葉指出，柯以柔是賢妻良母，額頭亮光聚集，顧家顧孩子，只是個性過於強勢，氣焰壓倒男方，丈夫因此有所反彈而向外尋歡，其真愛仍是柯以柔，只是女有女的辛苦，男有男的委屈。郭宗坤則是顴骨平滑，事業運不錯，只是未能滿足柯以柔所求，因此柯以柔仍需辛苦賺錢，好在郭宗坤下巴微翹藏有氣息，待55歲後，財運開始亨通，老運漂亮。

江嘉葉更進一步點出其實柯以柔與郭宗坤上輩子也是夫妻，但當時柯以柔一度與教書先生搞不倫，而丈夫選擇忍氣吞聲，含淚化解夫妻間的裂痕，終得白頭偕老；因此江嘉葉也建議柯以柔遇得此事，應以智慧化解危機，挽回瀕臨破敗的婚姻，「如若雙方真走向分手一途，想再尋第二春不易，因兩人紅線拉得很緊，彼此牽掛，關係藕斷絲連。」

(中時電子報)

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