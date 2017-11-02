台中市議員謝志忠等要求市府支持聚落型特色產業

2017年11月02日 17:11 中時 陳世宗

市議員謝志忠、蔡雅玲、張玉嬿在2日的財經業務質詢中，強烈要求市政府全力支持在地聚落型特色產業，編列預算補助2018木工機械展；立即獲得經發局呂曜志局長承諾編列350萬以上補助款，並獲張光瑤副市長正面回應予以全力支持。

謝志忠指出，台灣木工機產業年出口值約2、300億台幣，在全球僅次於德、義及美國，目前排名第4大；這個產業最大的特色是95％的產業在台中，營業額八成是外銷，是個真真正正落實政府＂根留台灣＂政策的產業，

謝志忠說，對外銷產業而言「參展」是最直接行銷方式，但木工機械產業每3年舉辦一次的木工機展，迄今已舉辦17屆，這個對台中貢獻良多的產業，數十年來不論是台中縣或台中市政府，皆沒有給木工機械展任何的協助。

謝志忠當場要求市府經濟發展局呂曜志拿出具體誠意。呂曜志當場允諾明年編列至少350預算補助2018木工機械展，並獲得副市長張光瑤的全力支持。

張玉嬿表示，台灣的手工具、五金產品聞名世界，過去五年來在台中舉辦的台灣五金展，年年參展與營業額屢創新高，現在木工機械展也是前途看好；建議木工機械展也應該在台中國際展覽館舉辦，想必能吸引海內外買家參觀，全面提升活動規模及產業發展。

謝志忠、張玉嬿、蔡雅玲表示，台中市政府應以實際行動支持聚落型特色產業，補助木工機械展，鼓勵根留台灣的產業，推動產官學緊密結合，激發台中產業正向能量，以提升經濟競爭力。

(中時)